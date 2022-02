Εικόνες και βίντεο που αποτυπώνουν τις καταστροφές από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έρχονται στην επιφάνεια.

Σε αεροπορική βάση κοντά στην Οδησσό, μια από τις πολλές περιοχές που ακούστηκαν εκρήξεις σήμερα το πρωί, ένας άντρας καταγράφει σε βίντεο του πυκνούς καπνούς που ξεπροβάλλουν στο βάθος μετά από ρίψη βόμβας.

Damage at Kulbakino Air Base near Odessa/Crimea (video via @Caucasuswar) pic.twitter.com/F4PEdYpiJF