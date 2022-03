Περισσότερα από τα μισά παιδιά στην Ουκρανία έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ανασφάλειας και των συγκρούσεων που έχουν ξεσπάσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Unicef.

"Στη διάρκεια ενός μήνα πολέμου στην Ουκρανία εκτοπίστηκαν 4,3 εκατομμύρια παιδιά, περισσότερος από τον μισό παιδικό πληθυσμό που εκτιμάται στα 7,5 εκατομμύρια", επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Unicef.

One month of war has displaced half of Ukraine's children.



