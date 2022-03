Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκονται το Κίεβο και η Οδησσός εν αναμονή της τελικής ρωσικής εισβολής.

Ο Μίλτος Σακελλάρης βρέθηκε με την κάμερα του ΣΚΑΪ σε ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια σε σταθμό του μετρό στην «καρδιά της Ουκρανίας», το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει εκατοντάδες πολίτες σε περίπτωση βομβαρδισμού τις επόμενες ώρες.

Οι αρχές της πόλης σε συνεργασία με τους πολίτες έχουν οργανώσει το καταφύγιο συγκεντρώνοντας κουβέρτες, μαξιλάρια, καρέκλες, φαγητό, νερό, ακόμα και σκηνές, ενώ όσο περνάνε οι ώρες τόσο περισσότεροι κάτοικοι του Κιέβου καταφτάνουν στο σημείο προκειμένου να προστατευτούν.

Οι Ουκρανοί δηλώνουν πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά σταρατεύματα, έχουν οχυρωθεί σε διάφορα σημεία, έχουν στήσει οδοφράγματα στο Κίεβο, ενώ εκτός από τους στρατιώτες, τα όπλα έχουν πάρει και εκατοντάδες πολίτες, μαθαίνοντας σε ελάχιστο χρόνο να τα χειρίζονται.

Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας σφοδρές συγκρούσεις ήταν σε εξέλιξη περιμετρικά του Κιέβου.

Νεκρός δημοσιογράφος των New York Times κοντά στο Κίεβο

Δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε κοντά στο Κίεβο, όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής. Πρόκειται για τον βραβευμένο δημοσιογράφο Μπρεντ Ρενό, 51 ετών.

Σύμφωνα με τον Guardian ο δημοσιογράφος δέχθηκε πυρά ρωσικών δυνάμεων ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο κοντά στο Ιρπίν.

Μόλις 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου

Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε εχθές το βράδυ, ότι ο όγκος των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.

Εν τω μεταξύ, η ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει περικυκλωμένο από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα συνεχίζονται τα πλήγματα ακόμα και σε περιοχές της χώρας που δεν είχαν έως τώρα μπει στο στόχαστρο της Μόσχας.

Οδοφράγματα στήνουν στην Οδησσό

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Οδησσό, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ, Έλλη Κασόλη, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν δύο φορές από τα ξημερώματα.

Σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης, εθελοντές ετοιμάζουν σάκους με άμμο που θα χρησιμοποιηθούν στα οδοφράγματα, ενώ μια αγορά στο κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε κέντρο εθελοντικής προσφοράς.

Μάλιστα, νωρίτερα ακούστηκαν και πυροβολισμοί ή ρουκέτες, χωρίς όμως ακόμα να έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί από που προήλθαν.

Οι κάτοικοι της Οδησσού αναμένουν από μέρα σε μέρα ρωσική επίθεση, καθώς όπως ανέφερε το πρωί σε ενημέρωσή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν από την Κριμαία με κατεύθυνση προς την Οδησσό επιβεβαιώνοντας το σενάριο πως οι Ρώσοι δεν περιμένουν να πέσει το Νικολάεφ για να προχωρήσουν, αλλά ήδη κινούνται προς την περιοχή.

Οι μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η Οδησσός, η τρίτη πόλη της Ουκρανίας και το μεγαλύτερο λιμάνι της, είναι πλέον στόχος για τους Ρώσους.

