Πληροφορίες για πυροβολισμούς ή ρουκέτες κοντά στην Οδησσό αναφέρει το Skynews, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του στην περιοχή.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σήμερα το πρωί.

Οι μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η Οδησσός, η τρίτη πόλη της Ουκρανίας και το μεγαλύτερο λιμάνι της, είναι πλέον στόχος για τους Ρώσους.

Hearing the sound of artillery or rocket fire around #Odesa just now. This comes after we heard air road sirens this morning.