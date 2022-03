Οι ρωσικές δυνάμεις δημιούργησαν «μερικώς» έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

«Ο εχθρός πέτυχε μερικώς τη δημιουργία ενός χερσαίου διαδρόμου μεταξύ της προσωρινά κατεχόμενης Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και μέρους της περιοχής του Ντόνετσκ», σημείωσε σε ανάρτηση του.

Η είδηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας ανακατέλαβαν πόλεις 35 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου.

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει αμάχους που φέρεται να λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, να δέχονται ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Το ταχυδρομείο Nova Poshta στο Χάρκοβο έχει γίνει κόμβος για την «παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και εθελοντές μαχητές... στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτό φαίνεται να σηματοδοτεί άλλη μια επίθεση της Ρωσίας σε βάρος αμάχων, μόλις δύο ημέρες αφότου οι ΗΠΑ κατηγόρησαν επίσημα τις ρωσικές δυνάμεις για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία και είπαν ότι θα επιδιώξουν τη λογοδοσία «χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο».

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1