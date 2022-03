Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον προσκάλεσε να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο, αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Συνομίλησα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Μιλήσαμε για την ανθρωπιστική κατάσταση στις αποκλεισμένες πόλεις και τον ευχαρίστησα για την βοήθεια της χώρας του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι «συζητήσαμε για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ουκρανίας».

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.