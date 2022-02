Την απόφαση να ζητήσει από τους υπαλλήλους της αμερικανική πρεσβείας στο Κίεβο που δεν σχετίζονται με επείγουσες υπηρεσίες, να εγκαταλείψον τη χώρα έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπό το φόβο μιας ρωσικής εισβολής.

Σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε από τους υπαλλήλους των ΗΠΑ που δεν ανήκουν στο δυναμικό έκτακτης ανάγκης στην Πρεσβεία να αναχωρήσουν λόγω των συνεχιζόμενων αναφορών για συσσώρευση ρωσικού στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία, υποδεικνύοντας πιθανότητες για σημαντική στρατιωτική δράση», αναφέρεται στον λογαριασμό της αμερικανικής πρεσβείας του Κιέβου στο twitter

«Παρά τη μείωση του διπλωματικού προσωπικού, ο πυρήνας των εργαζομένων στην πρεσβεία, οι αφοσιωμένοι Ουκρανοί συνάδελφοι μας και το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις διπλωματικές και βοηθητικές προσπάθειες με στόχο τη στήριξη της ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ευημερίας της Ουκρανίας», σημειώνει σε νεότερη ανάρτησή της .

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS