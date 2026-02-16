Οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 26% το 2025, αντανακλώντας την αυξημένη επιθετικότητα της Ρωσίας σε πόλεις και υποδομές της χώρας, σύμφωνα με μια οργάνωση παρακολούθησης συγκρούσεων.

Η οργάνωση Action on Armed Violence (AOAV) ανέφερε ότι 2.248 άμαχοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς, με τον αριθμό των θυμάτων ανά περιστατικό να αυξάνεται σημαντικά.

Κατά μέσο όρο, 4,8 άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε κάθε επίθεση, 33% περισσότεροι από ό,τι το 2024, με την πιο αιματηρή επίθεση να λαμβάνει χώρα στο Ντνίπρο στις 24 Ιουνίου. Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν ένα επιβατικό τρένο, διαμερίσματα και σχολεία, σκοτώνοντας 21 άτομα και τραυματίζοντας 314, μεταξύ των οποίων 38 παιδιά.

Η σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων ή υποδομών με τρόπο που υπερβαίνει τα όρια του άμεσου στρατιωτικού οφέλους αποτελεί έγκλημα πολέμου, αλλά οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η αρχή της αναλογικότητας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο σε πολλές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων της Γάζας, του Σουδάν και του Κονγκό, καθώς και της Ουκρανίας, σημειώνει ο Guardian.

«Έχουμε παρακολουθήσει αυτή την υποβάθμιση να εξελίσσεται με την πάροδο των ετών, από τη Χομς στο Χαλέπι, στη Μαριούπολη και στη Γάζα. Αυτό που φαίνεται διαφορετικό τώρα είναι η αίσθηση ότι δεν υπάρχει πλέον μια διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες, ικανή να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», υποστήριξε ο εκτελεστικός διευθυντής της AOAV, 'Ιαν Όβερτον.

Κατά τη διάρκεια του 2025, σχεδόν κάθε βράδυ πραγματοποιούνταν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε όλη την Ουκρανία, οι οποίες συνεχίζονται και το 2026, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό. Συνολικά 805 drones και 13 πυραύλοι έπληξαν την Ουκρανία τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, στη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που καταγράφηκε στον πόλεμο.

Μείωση των απωλειών σε παγκόσμιο επίπεδο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες αμάχων μειώθηκαν κατά 26% σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών που κατέγραψε η οργάνωση το 2024, κυρίως λόγω της εκεχειρίας του Οκτωβρίου στη Γάζα. Οι απώλειες αμάχων που κατέγραψε η AOAV στη Γάζα το 2025 ήταν 14.024, 40% λιγότερες από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος του περασμένου μήνα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αποδέχεται πως ο αριθμός των θυμάτων που καταγράφηκε από τις αρχές στη Γάζα είναι σε γενικές γραμμές ακριβής. Ένας αξιωματούχος αναγνώρισε ότι 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023, σε συμφωνία με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, που αναφέρουν 72.061 νεκρούς και 171.715 τραυματίες.

Σύμφωνα με την AOAV, το 2025 καταγράφηκαν 45.358 θύματα μεταξύ των αμάχων σε όλο τον κόσμο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα 61.353 του προηγούμενου έτους.

Η χώρα που ευθύνεται για τους περισσότερους νεκρούς και τραυματίες ήταν το Ισραήλ, με μικρή διαφορά από τη Ρωσία.

Η εμπλοκή του Ισραήλ σε πολλαπλές συγκρούσεις το 2025 είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί ως υπεύθυνο για το 35% όλων των αναφερόμενων θυμάτων, έναντι 32% από τη Ρωσία. Οι πόλεμοι στο Σουδάν και τη Μιανμάρ ήταν οι επόμενοι πιο θανατηφόροι, με συνολικό αριθμό θυμάτων 5.438 και 3.178 αντίστοιχα.

«Σε όλη την Ουκρανία, τη Μιανμάρ, τη Γάζα και το Σουδάν, το μήνυμα είναι το ίδιο», δήλωσε ο Όβερτον. «Όταν η ατιμωρησία γίνεται κανονικότητα, τα εγκλήματα πολέμου παύουν να είναι συγκλονιστικές εξαιρέσεις και αρχίζουν να μοιάζουν με μέθοδο πολέμου».

Πηγή: skai.gr

