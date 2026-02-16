Η σπάνια τοξίνη του δηλητηριώδους βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Ναβάλνι

Το Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαίοι σύμμαχοί του ανακοίνωσαν πως ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε από μια θανατηφόρα τοξίνη που υπάρχει σε δηλητηριώδεις βατράχους που ζουν στο Εκουαδόρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, στον οργανισμό του Ναβάλνι βρέθηκαν ίχνη επιβατιδίνης, η οποία είναι πολύ πιθανό να προκάλεσε τον θάνατό του στις φυλακές της Αρκτικής τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι Ευρωπαίοι κατηγόρησαν ευθέως τον Βλαντιμίρ Πούτιν τονίζοντας πως μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα «μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία» να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη, ενώ το Κρεμλίνο απορρίπτει τα ευρήματα.

Τι είναι αυτή η τοξίνη;

Η επιβατιδίνη είναι μια φυσική νευροτοξίνη που απομονώνεται από το δέρμα δηλητηριώδους βατράχου που ζει στο Εκουαδόρ, σύμφωνα με την ειδικό τοξικολογίας Τζιλ Τζόνσον.

Είναι «200 φορές πιο ισχυρή» από τη μορφίνη, ανέφερε η ειδικός στο BBC Russian.

Η επιβατιδίνη βρίσκεται εκ φύσεως στους βατράχους της Νότιας Αμερικής, αλλά παράγεται και σε εργαστήριο. Τα βατράχια που ζουν σε αιχμαλωσία ωστόσο δεν παράγουν αυτή την τοξίνη και έτσι δεν υπάρχει στη Ρωσία, επισήμαναν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στη δήλωσή τους.

Αν και η επιβατιδίνη έχει ερευνηθεί ως παυσίπονο και για την ανακούφιση από επώδυνες φλεγμονώδεις παθήσεις των πνευμόνων, δεν χρησιμοποιείται κλινικά λόγω της τοξικότητάς της.

Πώς λειτουργεί η τοξίνη;

Αυτή η ισχυρή χημική ένωση δρα στους νικοτινικούς υποδοχείς του νευρικού συστήματος, σύμφωνα με την Τζόνσον.

Επειδή διεγείρει υπερβολικά αυτούς τους νευρικούς υποδοχείς, αν χορηγηθεί σε «σωστή» δόση, μπορεί να προκαλέσει μυϊκές συσπάσεις, παράλυση, επιληπτικές κρίσεις, βραδυκαρδία, αναπνευστική ανεπάρκεια και τελικά θάνατο, εξήγησε.

Ο Άλαστερ Χάι, καθηγητής περιβαλλοντικής τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, ανέφερε ότι η τοξίνη μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ όσοι εκτίθενται σε αυτήν πεθαίνουν από ασφυξία.

Η παρουσία της τοξίνης στο αίμα κάποιου «υποδηλώνει σκόπιμη χορήγηση», πρόσθεσε ο ειδικός.

Η τοξικότητα της επιβατιδίνης μπορεί ακόμη και να «αυξηθεί με τη συγχορήγηση ορισμένων άλλων φαρμάκων και αυτοί οι συνδυασμοί έχουν ερευνηθεί», είπε ο Χάι.

Πόσο σπάνια είναι αυτή η τοξίνη;

Η επιβατιδίνη είναι εξαιρετικά σπάνια και βρίσκεται μόνο σε μία γεωγραφική περιοχή, ενώ υπάρχουν μόνο ίχνη της, επισημαίνει η Τζόνσον.

Οι βάτραχοι παράγουν τη χημική ουσία τρώγοντας τα κατάλληλα τρόφιμα, ώστε να παράγουν αλκαλοειδή — ένα είδος οργανικής ένωσης — που δημιουργούν επιβατιδίνη και τη συσσωρεύουν στο δέρμα τους. Εάν η διατροφή του βατράχου αλλάξει, τα αποθέματα επιβατιδίνης του θα εξαντληθούν.

«Το να βρεις έναν άγριο βάτραχο στο σωστό μέρος, που τρώει ακριβώς τα τρόφιμα που χρειάζονται για να παράγει τα σωστά αλκαλοειδή, είναι σχεδόν αδύνατο... σχεδόν», τόνισε η Τζόνσον.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια μέθοδο δηλητηρίασης ανθρώπων. Οι μόνες άλλες περιπτώσεις δηλητηρίασης από επιβατιδίνη που γνωρίζω ήταν εργαστηριακές και μη θανατηφόρες».

Τι απαντά η Ρωσία

Ευρωπαϊκά εργαστήρια επιβεβαίωσαν ότι ο Ναβάλνι πέθανε από το άγνωστο δηλητήριο.

Η Μόσχα είχε ισχυριστεί ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια, αν και η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, υποστήριζε σταθερά ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε και δηλητηριάστηκε.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Μόσχα εμπλέκεται στον θάνατο του Ναβάλνι και χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως «αδυναμία των δυτικών μυθοπλαστών» και «νεκροπροπαγάνδα».

Η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Μαρία Ζαχάροβα, είπε στο Tass: «Όλες οι συζητήσεις και οι δηλώσεις είναι μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που αποσκοπεί στην απόσπαση της προσοχής από τα επείγοντα προβλήματα της Δύσης».

Τη στιγμή του θανάτου του, ο Ναβάλνι βρισκόταν στη φυλακή για τρία χρόνια και είχε μεταφερθεί πρόσφατα σε μια αποικία φυλακών στην Αρκτική. Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, ο 47χρονος έκανε βόλτα και ξαφνικά ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Κατέρρευσε και κατέληξε.

