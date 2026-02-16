Δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν: Ο Αραγτσί έφτασε στη Γενεύη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στη Γενεύη για να συμμετάσχει στον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο επίκεντρο νέου κύκλου συνομιλιών που ξεκινούν στη Γενεύη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αφίχθη στη Γενεύη ως επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας και ειδικών, προκειμένου να συμμετάσχει στον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι νέες «έμμεσες» συνομιλίες πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο, Τρίτη, μετά την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, εν μέσω απειλών για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Όπως ανακοινώθηκε μέσω Telegram από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Ελβετία και το Ομάν, καθώς και με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι.

Από αμερικανικής πλευράς, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα μεταβούν επίσης στη Γενεύη για τις συνομιλίες.

Οι δύο αξιωματούχοι προγραμματίζεται να συμμετάσχουν και σε συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Καταστολές και Ομάν

Η διπλωματική κινητικότητα ακολουθεί τη φονική καταστολή σημαντικού κινήματος αμφισβήτησης στο Ιράν τον Ιανουάριο. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η πρώτη σύνοδος των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Μασκάτ του Ομάν, μετά από μήνες αποτυχίας προηγούμενων προσπαθειών.

Οι προηγούμενες συνομιλίες είχαν διακοπεί τον Ιούνιο λόγω του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που ξέσπασε με ισραηλινές επιθέσεις σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επίσης προχωρήσει σε βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σημαντικές διαφωνίες παραμένουν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν επιθυμεί να συζητήσει αποκλειστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ ζητούν επίσης περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων και τερματισμό της υποστήριξης προς περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις.

