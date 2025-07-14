Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την αντικατάσταση του πρωθυπουργού του στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχηματισμού, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγή όπλων και να διατηρήσει τη στήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η Γιούλια Σβιριντένκο, αναπληρώτρια πρωθυπουργός και βασική διαπραγματεύτρια στη συμφωνία ορυκτών με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προτάθηκε για να αντικαταστήσει τον Ντενίς Σμιχάλ.

Ο Σμιχάλ, που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2020, είναι ο μακροβιότερος επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της ανεξάρτητης Ουκρανίας και ηγήθηκε της χώρας σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Η υποψηφιότητα της Σβιριντένκο, που απαιτεί έγκριση από το κοινοβούλιο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν βαλτώσει, ενώ το Κίεβο επιδιώκει να ανακάμψει την εξαντλημένη οικονομία του και να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική του βιομηχανία.

«Συζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του οικονομικού δυναμικού της Ουκρανίας, την επέκταση των προγραμμάτων στήριξης των πολιτών και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής όπλων», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Με αυτόν τον στόχο, ξεκινάμε τον μετασχηματισμό της εκτελεστικής εξουσίας στην Ουκρανία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πρότεινε η Σβιριντένκο να ηγηθεί της κυβέρνησης και «να ανανεώσει ριζικά το έργο της».

Η 39χρονη Σβιριντένκο, οικονομολόγος με εκπαίδευση, υπηρετεί ως πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός από το 2021 και είχε κομβικό ρόλο στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για συμφωνία στον τομέα των ορυκτών.

Η Ουκρανία εξαρτάται από τη χρηματοδοτική βοήθεια των Δυτικών συμμάχων της για να καλύψει κοινωνικές και ανθρωπιστικές δαπάνες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων κατευθύνεται στον στρατό και στην αμυντική παραγωγή.

Ο Ζελένσκι έχει καλέσει επανειλημμένα τους εταίρους της Ουκρανίας να χρηματοδοτήσουν από κοινού την αμυντική της βιομηχανία μέσω κοινών έργων.



Πηγή: skai.gr

