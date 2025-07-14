Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει σήμερα την αποστολή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία ενώ σε μια κρίσιμη στροφή στην αμερικανική πολιτική το Κογκρέσο πιέζει για νέες σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που περιλαμβάνουν τιμωρητικούς δασμούς έως 500% και δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ του Κιέβου.

Ειδικότερα, το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας αναφέρει ότι υπάρχουν πολύ θετικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον σχετικά με την πώληση συστημάτων αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τα logistics της συμφωνίας, οι οποίες εξετάζουν, μεταξύ άλλων, «πόσα συστήματα θα σταλούν, ποιος θα τα παραλάβει και πώς θα χρηματοδοτηθούν».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους θα συναντήσει αργότερα σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται τη Δευτέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο, εν μέσω προσπαθειών για την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία, ώστε να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στους δημοσιογράφους ότι θα αποστείλει επιπλέον προηγμένα συστήματα πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, στο πλαίσιο συμφωνίας με κράτη-μέλη της Συμμαχίας, τα οποία θα αγοράσουν τα όπλα και θα τα μεταβιβάσουν στο Κίεβο.

Ο Μαρκ Ρούτε συντονίζει αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα, κι ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι σκοπεύει να ανακοινώσει αργότερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ορισμένοι βουλευτές τον πιέζουν ανοιχτά να ανακοινώσει πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ένα διακομματικό νομοσχέδιο, που υποστηρίζεται από 85 από τους 100 γερουσιαστές των ΗΠΑ, προβλέπει την επιβολή εξαιρετικά υψηλών δασμών έως και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ουράνιο.

Ένας από τους συντάκτες του νομοσχεδίου, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ, έχει περιγράψει επανειλημμένα αυτούς τους δασμούς ως ένα «σφυρί» που θα μπορούσε να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Στοχεύουμε αυτούς που κρατούν τον Πούτιν στην εξουσία και εξετάζουμε επιπλέον κυρώσεις κατά της ίδιας της Ρωσίας», δήλωσε ο Γκράχαμ στο CBS News, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι το χρήμα που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να διεξάγει τον πόλεμο».

Επιπλέον, ορισμένοι γερουσιαστές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με Ευρωπαίους συμμάχους, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 5 δισ. δολαρίων που έχουν δεσμευθεί από τις αμερικανικές αρχές.

Αυτό το ποσό θα μπορούσε στη συνέχεια να τοποθετηθεί σε έναν λογαριασμό καταπιστεύματος για χρήση από την Ουκρανία.

Ωστόσο, ένα τέτοιο βήμα θα ήταν πρωτοφανές. Κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ποτέ κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία κεντρικής τράπεζας χώρας με την οποία οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο.

