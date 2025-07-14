Τέσσερις είναι οι νεκροί από τη συντριβή του επιβατικού αεροσκάφους στο Σάουθεντ.

Υπενθυμίζεται πως μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ το απόγευμα της Κυριακής.

🚨 BREAKING NEWS: A devastating plane crash occurred at London Southend Airport, UK.



A Beechcraft Super King Air light aircraft crashed and exploded into a massive fireball shortly after takeoff, Eyewitnesses described a horrific scene of black smoke and flames, prompting a… pic.twitter.com/9KrHzfgkeg — Breaking News (@TheNewsTrending) July 13, 2025

BREAKING - A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball.#London #England #planecrash #Wimbledon pic.twitter.com/sDkepSiSGq — Sana Fatima (@SanaFat13648697) July 13, 2025

Η αστυνομία του Έσσεξ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έσπευσαν στο σημείο και χειρίστηκαν το περιστατικό ως σοβαρό συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι τύπου Beechcraft B200, μήκους 12 μέτρων, και είχε αναχωρήσει με προορισμό τη Λέλυσταντ στην Ολλανδία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Μας ειδοποίησαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα για σύγκρουση που αφορούσε ένα μικρό αεροσκάφος. Εργαζόμαστε από κοινού με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες».

