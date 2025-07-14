Λογαριασμός
Τέσσερις οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ (Βίντεο)

Μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ το απόγευμα της Κυριακής

Essex

Τέσσερις είναι οι νεκροί από τη συντριβή του επιβατικού αεροσκάφους στο Σάουθεντ.

Υπενθυμίζεται πως μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ το απόγευμα της Κυριακής.

BREAKING - A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball.#London #England #planecrash #Wimbledon pic.twitter.com/sDkepSiSGq

— Sana Fatima (@SanaFat13648697) July 13, 2025

Η αστυνομία του Έσσεξ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έσπευσαν στο σημείο και χειρίστηκαν το περιστατικό ως σοβαρό συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι τύπου Beechcraft B200, μήκους 12 μέτρων, και είχε αναχωρήσει με προορισμό τη Λέλυσταντ στην Ολλανδία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Μας ειδοποίησαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα για σύγκρουση που αφορούσε ένα μικρό αεροσκάφος. Εργαζόμαστε από κοινού με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες».

