Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αναμένεται να εμφανιστεί ως βασικός μάρτυρας σε μια ασυνήθιστη δίκη αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξεκινά αυτή την εβδομάδα, στην οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta κατηγορείται ότι λειτουργούσε το Facebook ως παράνομη επιχείρηση που επέτρεπε τη συλλογή δεδομένων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Οι μέτοχοι της Meta, της μητρικής εταιρείας των Facebook, Instagram και WhatsApp, μήνυσαν τον Ζάκερμπεργκ και άλλα νυν και πρώην στελέχη της εταιρείας, λέγοντας ότι παραβίαζαν επανειλημμένα μια συμφωνία του 2012 μεταξύ του Facebook και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου για την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2018, αφότου αποκαλύφθηκε ότι τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook είχαν πρόσβαση στην Cambridge Analytica, μια πλέον ανενεργή εταιρεία πολιτικών συμβούλων που εργάστηκε για την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική προεδρία το 2016.

Οι μέτοχοι θέλουν ο Ζάκερμπεργκ και οι άλλοι κατηγορούμενοι να αποζημιώσουν την εταιρεία για περισσότερα από 8 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και άλλα έξοδα που κατέβαλε η Meta μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου της Cambridge Analytica, συμπεριλαμβανομένου ενός προστίμου ρεκόρ 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε στο Facebook από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) της Αμερικής το 2019 για παραβίαση της συμφωνίας του 2012.

Μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση περιλαμβάνονται η πρώην Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Sheryl Sandberg, ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου Marc Andreessen, καθώς και τα πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου Peter Thiel, συνιδρυτής της Palantir Technologies, και ο Reed Hastings, συνιδρυτής του Netflix.

Ο Ζάκερμπεργκ και οι άλλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν, απέρριψαν τους ισχυρισμούς στα δικαστικά έγγραφα ως «ακραίους ισχυρισμούς». Η Μέτα, η οποία δεν είναι κατηγορούμενη, αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Η δίκη χωρίς ενόρκους στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ ξεκινά την Τετάρτη και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει οκτώ ημέρες. Θα επικεντρωθεί κυρίως σε γεγονότα προ δεκαετίας και σε συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου για να καθοριστεί πώς οι υπεύθυνοι του Facebook εφάρμοσαν τη συμφωνία του 2012.

Ενώ η δίκη θα καλύψει πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό, έρχεται σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής συνεχίζουν να ταλανίζουν την Meta, η οποία βρίσκεται υπό έλεγχο για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια από το 2019 στο πρόγραμμά της για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.

Ο Τζέισον Κιντ, επικεφαλής του Digital Content Next, μιας εμπορικής ομάδας για παρόχους περιεχομένου, δήλωσε ότι θα δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με το τι γνώριζε το διοικητικό συμβούλιο - και πότε - σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών, οι οποίοι πλέον ανέρχονται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια καθημερινά στις πλατφόρμες του Meta. «Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το Facebook και το Instagram στη ζωή μας», είπε. «Μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ;

