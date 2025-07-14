Κρεμλίνο: Είμαστε έτοιμοι για τον νέο γύρο συνομιλιών, το Κίεβο σαφώς δεν βιάζεται

Η Ρωσία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία, αλλά η Ουκρανία σαφώς δεν βιάζεται να το κάνει, υποστήριξε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το Κίεβο σαφώς πάει με το πάσο του... Αναμένουμε ακόμη προτάσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα. Η ρωσική πλευρά είναι πρόθυμη να συνεχίσει και να πραγματοποιήσει έναν τρίτο γύρο [συνομιλιών]», σημείωσε.

Ο δεύτερος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου. Η συνάντηση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν έγγραφα που δείχνουν πώς βλέπουν διάφορες πτυχές της επίλυσης της σύγκρουσης. Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Μόσχα υπέβαλε ένα διμερές υπόμνημα στο Κίεβο. Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιήσουν μια ανταλλαγή σοβαρά άρρωστων αιχμαλώτων πολέμου και ατόμων κάτω των 25 ετών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε τη Δευτέρα ότι ανέλαβε τον έλεγχο δύο οικισμών στις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

