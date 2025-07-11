Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός θα συνεργαστεί με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξαναρχίσει τις στρατιωτικές προμήθειες προς την Ουκρανία, ανακοίνωσε επισήμως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες του στρατού του θα συνεργαστούν την επόμενη εβδομάδα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.
Ο Κέλογκ αναμένεται να φτάσει στο Κίεβο τη Δευτέρα για μια επίσκεψη εβδομαδιαίας διάρκειας, ανέφεραν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.
Νωρίτερα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ανατίναξε αγωγό φυσικού αερίου στη δυτική Σιβηρία, ο οποίος τροφοδοτεί στρατιωτικές βιομηχανίες σε τρεις ρωσικές περιφέρειες.
Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο στρατιωτικών πληροφοριών, που επικαλείται το Bloomberg, ο αγωγός χωρητικότητας 2,6 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως εξερράγη το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Χαντί-Μανσί, περίπου 3.000 χλμ. από τη Μόσχα.
Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα αναφέρει το Bloomberg, ενώ η Gazprom, που διαχειρίζεται το ρωσικό δίκτυο αγωγών, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
