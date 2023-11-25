Το Ισραήλ κάλεσε χθες Παρασκευή τους πρεσβευτές του Βελγίου και της Ισπανίας για να τους επιδοθεί «αυστηρή επίπληξη», αφού οι πρωθυπουργοί των δυο χωρών κατήγγειλαν νωρίτερα από την Αίγυπτο «την καταστροφή της Γάζας» και παρότρυναν την ισραηλινή κυβέρνηση να «αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Έλι Κοέν «έδωσε εντολή να κληθούν οι πρεσβευτές αυτών των δυο χωρών για να τους επιδοθεί αυστηρή επίπληξη», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του. Σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, οι δυο πρωθυπουργοί με τις δηλώσεις τους έδειξαν πως «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».

Με χωριστή ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «καταδίκασε σθεναρά» τις δηλώσεις τους, κατηγορώντας τους πως δεν «επέρριψαν στη Χαμάς ακέραιη την ευθύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε σφαγιάζοντας πολίτες μας και χρησιμοποιώντας Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες».

Αντιδρώντας, ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση πως «κάλεσε την πρεσβεύτρια του Ισραήλ για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις απαράδεκτες και ψευδείς κατηγορίες που διατύπωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ εναντίον του προέδρου της κυβέρνησης» της Ισπανίας και του βέλγου ομολόγου του.

Στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, στο φυλάκιο στη Ράφα, ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο έκρινε χθες ότι η ισραηλινή αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς όφειλε να γίνει με σεβασμό «στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έχει καταγράψει σχεδόν 15.000 θανάτους –τα δυο τρίτα των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά– στους μαζικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου με απολογισμό 1.200 νεκρούς, επίσης στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Οι θάνατοι αμάχων πρέπει να σταματήσουν», επέμεινε ο βέλγος πρωθυπουργός.

Στο πλευρό του, ο ισπανός ομόλογός του Πέδρο Σάντσεθ, μαζί με τον οποίο συναντήθηκαν χθες στο Κάιρο με τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, κάλεσε να «αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα και το Ισραήλ το κράτος της Παλαιστίνης». Χαρακτήρισε επίσης «εντελώς απαράδεκτους» τους θανάτους αμάχων.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, το Μπελίζ και η Βολιβία διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις τους με το Ισραήλ. Άλλες χώρες (Τουρκία, Κολομβία, Χιλή...) ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους για διαβουλεύσεις.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακάλεσε τον πρεσβευτή της χώρας στη Νότια Αφρική για διαβουλεύσεις, μετά την ανάκληση από την Πρετόρια όλων των διπλωματών της που υπηρετούσαν στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.