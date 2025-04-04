Ουκρανία: Ο Πούτιν είναι έτοιμος για συνέχιση του πολέμου

Η Ρωσία συνεχίζει να βασίζεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη μιας αποδεκτής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, αν και είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο εάν αποτύχουν οι συνομιλίες, σύμφωνα με πηγές στη Μόσχα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Bloomberg.



Το Κρεμλίνο δεν ανησυχεί για την απειλή του Τραμπ να επιβάλει τιμωρητικoύς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω της έλλειψης προόδου προς την κατάπαυση του πυρός, σημείωναν.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνειδητοποιεί ότι με τον Τραμπ υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες να τελειώσει ο πόλεμος, και θέλει να συνεχίσει τη διπλωματία, τόνισαν οι πηγές του πρακτορείου.



Έχοντας υποσχεθεί να επιτύχει ένα γρήγορο τέλος στη χειρότερη σύγκρουση της Ευρώπης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ δήλωσε αρχικά ότι ήταν «τσαντισμένος» με τον Πούτιν. Αργότερα πάντως είπε ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ηγέτης θα «εκπληρώσει το μέρος που του αναλογεί στη συμφωνία».



Η Ρωσία «θα προτιμούσε να συνεχίσει ορισμένες αμοιβαίες προσπάθειες για την αναζήτηση λύσης», κάτι που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια για να επιτευχθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο. «Όλοι θα προτιμούσαν να μην συγκρουόνται, αλλά να μιλούνβ, και όχι μόνο να μιλούν αλλά να ακούγονται, αυτό έχουμε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση».



Ο οικονομικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη ότι πραγματοποιεί συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με αξιωματούχους της κυβέρνησης. «Οι αντίπαλοι της προσέγγισης φοβούνται ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα βρουν κοινό έδαφος, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον καλύτερα και θα οικοδομήσουν συνεργασία, τόσο στις διεθνείς υποθέσεις όσο και στην οικονομία», είπε.



Το Κρεμλίνο επιμένει για περισσότερες παραχωρήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ελάφρυνσης των κυρώσεων και της αναστολής των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία. Όταν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα στη Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε συμφωνία για μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας της Μαύρης Θάλασσας, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξαρτούσε τη συμφωνία με την επανασύνδεση μιας από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζές της στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών SWIFT.



Οι βοηθοί του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ, είχαν εκφράσει αισιοδοξία για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ο στόχος του Λευκού Οίκου ήταν μια συμφωνία εκεχειρίας έως τις 20 Απριλίου, στόχος που φαίνεται πλέον απίθανος και οι συζητήσεις για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχουν ατονήσει.



Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στρατολογεί 160.000 άνδρες τη Δευτέρα, στη μεγαλύτερη επιστράτευση των τελευταίων 14 χρόνων, αν και το υπουργείο Άμυνας επέμεινε ότι δεν θα σταλούν στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. Αυτό συμβαίνει καθώς η Ρωσία αντάλλασσε κατηγορίες με την Ουκρανία για παραβιάσεις της παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές για τις οποίες συμφώνησαν και οι δύο πλευρές με τον Τραμπ.



Ενώ ο Πούτιν έχει πει ότι επιθυμεί μια συμφωνία με τον Τραμπ, έχει επίσης επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να επιλύσει αυτά που ο ίδιος ορίζει ως βασικές αιτίες του πολέμου. Ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο πρέπει να εγκαταλείψει τον διακηρυγμένο στόχο του να ενταχθεί στην αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποδεχθεί περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού του, ενώ ζήτησε επίσης οποιαδήποτε διευθέτηση να αντικατοπτρίζει την «επί τόπου πραγματικότητα» της ρωσικής κατοχής της ανατολικής και νότιας ουκρανικής επικράτειας από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.



Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της - καθώς και οι ΗΠΑ υπό τη διακυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν - κατηγορούν τη Ρωσία ότι προσπαθεί να υποτάξει τη γείτονά της.



Ενώ ο Τραμπ έχει ήδη αποδεχθεί πολλές από τις απαιτήσεις της Ρωσίας, η συμφωνία με όλους τους όρους του Πούτιν θα κινδύνευε να ανοίξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε κατηγορίες για αδυναμία. Ωστόσο, έβαλε τέλος στον πόλεμο μια από τις κύριες προεκλογικές του υποσχέσεις.



Η Ρωσία πλασάρει την προοπτική μιας μεγάλης επιχειρηματικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στην Αρκτική και σε κοιτάσματα σπάνιων γαιών, ως μέρος της αναζωογόνησης των σχέσεων. Ο Τραμπ πιέζει επίσης την Ουκρανία να αποδεχθεί μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα έδινε στις ΗΠΑ τον έλεγχο των μελλοντικών επενδύσεων στις υποδομές και τους φυσικούς πόρους της χώρας.



Η Μόσχα ήταν μεταξύ των λίγων χωρών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών την Τετάρτη, αν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε αργότερα στο Fox News ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι κυρώσεις διέκοψαν τις εμπορικές σχέσεις. Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 10% στην Ουκρανία.



«Το Κρεμλίνο ελπίζει ότι μπορεί να εξασφαλίσει μια κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην οποία θα συνάψουν μια συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία προς το παρόν - όπως θέλει ο Τραμπ - με αντάλλαγμα διατάξεις που αφήνουν την Ουκρανία μόνιμα αποδυναμωμένη», έγραψε ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center, σε ένα άρθρο γνώμης. Ταυτόχρονα, η Μόσχα «ήταν έτοιμη για συνέχιση του πολέμου πριν κερδίσει τις εκλογές ο Τραμπ, και αυτό ισχύει και σήμερα», είπε.

Ενώ η Ρωσία προχωρά, «μέτρο - μέτρο» στο πεδίο της μάχης και έχει πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό και όπλα έναντι της Ουκρανίας, δυτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι έχει υποστεί τεράστιες απώλειες άνω των 1.000 στρατιωτών την ημέρα.



Μια ομάδα 50 Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών γερουσιαστών κατέθεσε αυτή την εβδομάδα ένα πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλει δασμούς 500% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο ή ουράνιο, εάν ο Πούτιν αρνηθεί να συμμετάσχει σε καλόπιστες διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, ή παραβεί μια ενδεχόμενη συμφωνία.



Η Ρωσία έχει ξεπεράσει τρία χρόνια κυρώσεων και δεν θα υποκύψει σε απειλές τώρα, καθώς τα νέα μέτρα δεν θα είναι πιο αποτελεσματικά από τα προηγούμενα, επιμένουν άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με το πώς σκέφτεται το Κρεμλίνο.



«Αυτές οι κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία όσο θα επηρεάσουν άλλες χώρες, εκείνες που χρειάζονται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μας», δήλωσε ο Ανατόλι Ακσάκοφ, επικεφαλής της επιτροπής χρηματοοικονομικής αγοράς της Κρατικής Δούμας, σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Αυτές είναι η Κίνα, η Ανατολική Ασία, η Ασία, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες».

Πηγή: skai.gr

