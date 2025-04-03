Ντμίτριεφ: Ο έμπιστος του Πούτιν συναντάται με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ, ξεκίνησε την Πέμπτη τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο του ηγέτη των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στην Ουάσιγκτον, έγραψε η Washington Post (WP) επικαλούμενη πρόσωπο που γνωρίζει τη συνάντηση.

«Οι συνομιλίες (για το ουκρανικό) είναι σε εξέλιξη», είπε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Για συνομιλίες σήμερα και αύριο Παρασκευή έκανε λόγο ο ίδιος ο Ντμίτριεφ.

"Η αποκατάσταση του διαλόγου Ρωσίας – ΗΠΑ δεν είναι εύκολη, και σταδιακή πρόοδος σε κάθε συνάντηση, σε κάθε ειλικρινή διάλογο, μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε", τόνισε.

Όπως σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος, η πραγματική κατανόηση της ρωσικής θέσης ανοίγει νέες ευκαιρίες για εποικοδομητική συνεργασία, περιλαμβανομένων των επενδύσεων και γενικότερα στην οικονομική σφαίρα.



