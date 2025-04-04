Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν drone εν πτήσει προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

«Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας απώθησαν επιδρομή της Ουκρανίας με drone που πετούσε προς τη Μόσχα. Ειδικοί στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας ανέφερε πως ξανάρχισαν οι αναχωρήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Βνούκαβα και μένουν να δοθεί έγκριση για την πλήρη επαναλειτουργία του. Δεν ανέφεραν ωστόσο αν άλλα δυο αεροδρόμια που είχαν διαταχτεί να αναστείλουν τις πτήσεις επαναλειτουργούν ή όχι.

Πηγή: skai.gr

