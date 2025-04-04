Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις κεντρικές και τις νότιες ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών χθες Πέμπτη.

Διάφορες πολιτείες, από το Άρκανσο (νότια) ως το Οχάιο (βόρεια), αντιμετωπίζουν από προχθές Τετάρτη ανεμοθύελλες, ανεμοστρόβιλους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι αρχές στο Τενεσί (νότια) έκαναν λόγο χθες Πέμπτη το πρωί για τουλάχιστον πέντε νεκρούς εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πατέρας και κόρη σκοτώθηκαν στην κομητεία Φαγιέτ του Τενεσί όταν το προκατασκευασμένο σπίτι τους χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο, σύμφωνα με ΜΜΕ. Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Άλλοι θάνατοι αναφέρθηκαν στην Ιντιάνα, όπου άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία όταν καλώδιο του δικτύου ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, και στο Μιζούρι.

Τα σχολεία αποφασίστηκε να κλείσουν σε κάποιες από τις περιοχές που πλήττονται, ιδίως στη Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι (κεντροανατολικά) Άντι Μπεσίαρ προειδοποίησε μέσω X εναντίον «ενός από τα πιο σοβαρά μετεωρολογικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί» ποτέ στην περιοχή.

Αμερικανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν πως τα ακραία φαινόμενα, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες, θα συνεχιστούν ως αύριο Σάββατο.

Περίπου 230.000 πελάτες συνέχιζαν χθες να μην έχουν ηλεκτροδότηση στις πολιτείες που πλήττονται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου poweroutage.us.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) κατέγραψε σχεδόν 1.800 ανεμοστρόβιλους πέρυσι στο σύνολο της επικράτειας των ΗΠΑ, με άλλα λόγια τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό μετά το 2004. Άφησαν πίσω συνολικά 54 νεκρούς.

