Ρωσία και Ουκρανία ποντάρουν ποια θα εξαντλήσει πρώτη την υπομονή του Τραμπ

Καθώς η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για ταχεία διπλωματική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει τελματώσει λόγω των διαφωνιών που προβάλλουν οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές, Μόσχα και Κίεβο έχουν υιοθετήσει μια ιδιότυπη στρατηγική. Ποντάρουν αμφότερες ότι ο αντίπαλος θα εξαντλήσει πρώτος την υπομονή του Τραμπ.

Η Ρωσία θέτει εμπόδια στην πρωτοβουλία του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, κερδίζοντας χρόνο ενώ εδραιώνει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης και απαιτεί μέγιστες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα, η Μόσχα επιμένει ότι επιδιώκει την ειρήνη.

Από την άλλη πλευρά, αν και η Ουκρανία συμφώνησε γρήγορα στις προτάσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, εμφανίζεται απρόθυμη να εγκρίνει την οικονομική συμφωνία για τα ορυκτά που έχει προτείνει ο Λευκός Οίκος, η οποία προβλέπει την παραχώρηση σημαντικού ελέγχου στον εθνικό πλούτο της χώρας. Ενώ δημόσια δεσμεύεται για συμφωνία, το Κίεβο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να βελτιώσει τους όρους.

Και οι δύο πλευρές φαίνεται να ποντάρουν στο ότι ο Τραμπ θα χάσει την υπομονή του πρώτα με τον αντίπαλο, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δείξει ευελιξία και προθυμία να συμβιβαστεί με τον Τραμπ, δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζον Χερμπστ, «αλλά δεν πρόκειται να υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας του για το ζήτημα των κρίσιμων ορυκτών και των υδρογονανθράκων».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δημιουργεί μια βιτρίνα για τον Τραμπ, πρόσθεσε ο Χερμπστ. «Όποιες κινήσεις και αν κάνει προς τον Τραμπ είναι μόνο για επίδειξη», δήλωσε.

Η διπλωματική στρατηγική της Ρωσίας και της Ουκρανίας αντικατοπτρίζει τις προσπάθειές τους να κρατήσουν τον Τραμπ στο πλευρό τους, χωρίς όμως να υποχωρήσουν πλήρως στις απαιτήσεις του.

Η Ουκρανία επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία ή να παραδώσει την οικονομική της ανεξαρτησία στις ΗΠΑ.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, θέλει να κυριαρχήσει στην Ουκρανία και να αποτρέψει την ενσωμάτωσή της στη Δύση και πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι στον τριετή πόλεμο.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στην παρούσα μορφή της, υποδηλώνοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πολύ μακριά. Τόνισε ότι η πρόταση των ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζει τις «ριζικές αιτίες» του πολέμου, ένας όρος που η Ρωσία χρησιμοποιεί για να περιγράψει τις απόπειρες ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στη Δύση και την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, ο ρωσικός στρατός εξαπολύει επιθέσεις σε αρκετά κρίσιμα σημεία κατά μήκος του μετώπου των 800 μιλίων και, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, προετοιμάζεται για τη μεγάλη ανοιξιάτικη επίθεση στον βορρά και τον νότο της χώρας.

Το Κίεβο μπορεί μόνο να ελπίζει ότι, με την πάροδο του χρόνου, η κυβέρνηση Τραμπ θα συνειδητοποιήσει ότι η Ρωσία δεν είναι σοβαρή σε ό,τι αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και θα χάσει την υπομονή της με τον Πούτιν, δήλωσε ο Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Πολωνία και συνεργάτης του Atlantic Council.

«Ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της Ουκρανίας εάν ο Τραμπ συνεχίσει να θέλει γρήγορα μια συμφωνία και ο Πούτιν αποτελεί το εμπόδιο», δήλωσε ο Φριντ. «Εάν ο Τραμπ αποφασίσει ότι τον εμπαίζουν, μπορεί να αντιδράσει άσχημα».

Μέχρι τότε, ωστόσο, το Κίεβο προσπαθεί να αποφύγει να εξοργίσει τον Τραμπ, ενώ παράλληλα αντιστέκεται στις πιέσεις να υπογράψει ένα νέο προσχέδιο οικονομικής συμφωνίας. Το προσχέδιο αυτό προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα αντλούν κέρδη από τα ουκρανικά οικονομικά έργα στους τομείς των μετάλλων, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων φυσικών πόρων, καθώς και από υποδομές, όπως λιμάνια και αγωγούς. Η ευρεία έκταση της νέας συμφωνίας, η οποία στοχεύει στην ανάκτηση δισεκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκαν ως βοήθεια από την αρχή του πολέμου, έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ ίσως επιδιώκει να παρουσιάσει μια συμφωνία που η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχθεί, ώστε να επιρρίψει την ευθύνη της αποτυχίας στον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός υπουργός Οικονομίας ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο της χώρας να μην συζητά δημόσια τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ερωτηθείς σχετικά την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είχε προλάβει να εξετάσει το προσχέδιο προσεκτικά. «Δεν θέλω, ξέρετε, να πυροδοτήσω ένα νέο κύμα», είπε στους δημοσιογράφους.

Παρά την προσεκτική προσέγγιση της Ουκρανίας, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο να μην προσπαθήσει να αποσυρθεί από τη συμφωνία. «Αν το κάνει αυτό, θα έχει προβλήματα μεγάλα, πολύ μεγάλα προβλήματα», είπε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία δεσμεύεται να επιτύχει οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον για να καταλήξουν σε ένα «αμοιβαία αποδεκτό» κείμενο.

Το κόστος της οργής του Τραμπ είναι κάτι που το Κίεβο γνωρίζει πολύ καλά. Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη ροή στρατιωτικής βοήθειας και την ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ουκρανία μετά από μια τεταμένη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, κατά την οποία ο Ζελένσκι συγκρούστηκε με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς. Οι σχέσεις τους είχαν ήδη κλιμακωθεί μετά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ, που αποκάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του «δικτάτορα» με τον Ζελένσκι να του ανταπαντά ότι έχει πέσει θύμα ρωσικής παραπληροφόρησης.

Έκτοτε, ο Ζελένσκι άλλαξε τακτική. Αφού εξέφρασε τη λύπη του για τη σύγκρουση σε επιστολή προς τον Τραμπ, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αποδέχθηκαν την πρόταση των ΗΠΑ για άμεση εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα τον περασμένο μήνα, μεταθέτοντας την ευθύνη στον Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα, η Ουκρανία συμφώνησε σε εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, παρόλο που η συμφωνία δεν προσέφερε σημαντικά οφέλη στο Κίεβο.

«Έχουν συμφωνήσει με όλα όσα έχει προτείνει ο Τραμπ σχετικά με την εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής εκεχειρίας, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα προς το συμφέρον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Χερμπστ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Αντίθετα, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα καθυστερήσει τις διαδικασίες. Σε απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ για μια συνολική εκεχειρία, η Ρωσία δήλωσε ότι πρέπει πρώτα να διευθετηθούν πολλά ζητήματα. Όσον αφορά την εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, η Μόσχα ανέφερε ότι θα τηρήσει τους όρους μόνο εάν αρθούν ορισμένες κυρώσεις.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια δυσαρέσκειας με τη στάση του Κρεμλίνου. Την περασμένη εβδομάδα, παραδέχθηκε ότι ο Πούτιν μπορεί να κερδίζει χρόνο, επικαλούμενος τη δική του εμπειρία στις διαπραγματεύσεις ακινήτων. Στην πιο έντονη επίπληξή του μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι είναι «εξοργισμένος» και απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο, αφού ο Πούτιν αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Ζελένσκι και ζήτησε νέα ηγεσία στο Κίεβο.

Το Κρεμλίνο φαίνεται όλο και πιο αποφασισμένο να πιέσει για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία μέσω εκλογών, καθώς οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν καταφέρνουν να υποτάξουν τη χώρα. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ενισχύσει αυτή τη ρητορική, αποκαλώντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα χωρίς εκλογές», αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ουκρανοί είναι αντίθετοι στη διεξαγωγή εκλογών όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ θα μπορούσε να κανονιστεί ανά πάσα στιγμή. «Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την αμερικανική πλευρά, πρωτίστως για να οικοδομήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά την προηγούμενη διοίκηση», ανέφερε τη Δευτέρα.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει πληρώσει κανένα τίμημα για την τακτική της καθυστέρησης, ενώ η προθυμία του Κιέβου να αποδεχθεί εκεχειρία υπό τους όρους του Τραμπ δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά οφέλη. «Φαίνεται ότι όλα τα πιθανά "μαστίγια" προορίζονται για το Κίεβο, ενώ τα "καρότα" για τη Μόσχα», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ντουμπόβικ, διευθυντής του Κέντρου Διεθνών Σπουδών στην Οδησσό της Ουκρανίας.

Υπό την πίεση να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά, η καλύτερη στρατηγική της Ουκρανίας είναι να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για τη βελτίωση των όρων της, δήλωσε ο Ντουμπόβικ. Ωστόσο, εάν η Ουάσινγκτον επιμείνει στη συμφωνία με τη σημερινή μορφή της, το Κίεβο θα βρεθεί αντιμέτωπο με ένα δίλημμα: είτε να την υπογράψει ελπίζοντας ότι δεν θα εφαρμοστεί στο μέλλον, είτε να την απορρίψει, διακινδυνεύοντας να προκαλέσει την οργή του Λευκού Οίκου.

