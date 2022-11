Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία με στόχους ζωτικής σημασίας υποδομές - Δείτε βίντεο

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα νέα πυραυλικά πλήγματα στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας τουλάχιστον μια τοποθεσία υποδομών ζωτικής σημασίας στο Κίεβο, καθώς εκρήξεις ακούγονταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Συναγερμοί προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή σήμαναν σε όλη την Ουκρανία και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για θύματα.

A lot of cities in Ukraine are under missile attack right now. Lviv, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Vinnytsia, Mykolaiv, Cherkasy, Kherson are all under attack and more missiles are nderway. Also airdefense reportedly shot down 4 missiles already.



Russia showing its state terrorism pic.twitter.com/PeCNsc7dsJ