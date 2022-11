Μεξικό: Τουρίστρια ανέβηκε σε ιερό και απαγορευμένο ναό των Μάγιας και οι ντόπιοι την γιούχαραν - Δείτε βίντεο

Παραλίγο να λιντσαριστεί από το πλήθος μία τουρίστρια στο Μεξικό, η οποία είχε την φαεινή ιδέα να ανέβει και να χόρεψει σε ιερό και απαγορευμένο ναό των Μάγιας.

Το περιστατικό συνέβη στον αρχαιολογικό χώρο Τσιτσέν Ιτζά, στο Γιουκατάν του Μεξικού. Η γυναίκα ανέβηκε τα σκαλιά της διάσημης πυραμίδας Ελ Καστίγιο (Ναός του Κουκουλκάν), αδιαφορώντας για την σχετική απαγόρευση και άρχισε να χορεύει και να ποζάρει για φωτογραφίες.

Το πλήθος εξαγριώθηκε με την ασέβεια της γυναίκας τόσο προς το μνημείο όσο και την ιερότητα του χώρου για τους Μεξικανούς. Μάλιστα, άρχισαν να φωνάζουν την αστυνομία για να τη συλλάβει ενώ – όταν η γυναίκα κατέβηκε από την πυραμίδα - κάποιοι έφτασαν στο σημείο να της επιτεθούν, της πέταξαν μπουκάλια με νερό και της τράβηξαν τα μαλλιά.

