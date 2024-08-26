Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δυτική και τη νότια Ουκρανία και πέντε τραυματίστηκαν στο κεντρικό τμήμα της, ύστερα από μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας η Ρωσία σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της Ουκρανίας επλήγησαν από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με τουλάχιστον 200 πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) νωρίς σήμερα το πρωί, σημείωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ.

«Σήμερα 15 περιφέρειες επλήγησαν από μαζική ρωσική επίθεση. Ο εχθρός χρησιμοποίησε διάφορα είδη όπλων: drones, πυραύλους κρουζ και Kinzhals (υπερηχητικοί πύραυλοι). Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Telegram ο Ουκρανός πρωθυπουργός.

Από τις ρωσικές επιθέσεις επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον 3 ουκρανικές περιφέρειες, ανακοίνωσαν παράλληλα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Οι αρχές των περιφερειών της Ζαπορίζια, του Ρίβνε και της Λβιβ ανέφεραν σε αναρτήσεις τους στο Telegram ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιοχές τους δέχθηκαν επίθεση.

Τοπικοί αξιωματούχοι σε άλλες περιοχές ανέφεραν επίσης ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμης σημασίας υποδομές στις περιφέρειές τους αποτέλεσαν στόχο.

Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Σε αναρτήσεις τους στο Telegram, οι περιφερειάρχες του Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, και της Ζαπορίζια, στη νότια, όπως και ο δήμαρχος της Λουτσκ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανέφεραν ότι έχουν από έναν νεκρό στις περιοχές τους.

«Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για έναν νεκρό, πρόκειται για έναν 69χρονο», σημείωσε ο Σέργκιι Λίσακ, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ.

«Το πρωί, ο εισβολέας επιτέθηκε μαζικά στην περιφέρεια. Εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές της Ντνίπρο και της Κρίβι Ριγκ», δύο μεγάλες πόλεις με ορυχεία, σημείωσε.

Νοτιότερα, «οι Ρώσοι σκότωσαν έναν άμαχο στην περιοχή της Ζαπορίζια», δήλωσε από την πλευρά του ο Ιβάν Φεντόρο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια. «Ο εχθρός χτύπησε κοντά σε ιδιωτική κατοικία», σημείωσε.

Στην πόλη Λουτσκ, όπου βρίσκεται σημαντική αεροπορική βάση, «πολυκατοικία υπέστη ζημιές», ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Ιγκόρ Πολιστσούκ, διευκρινίζοντας ότι ένας άνθρωπος έχασε εκεί τη ζωή του.

Εκρήξεις έγιναν επίσης αισθητές σήμερα το πρωί πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στον ουρανό του Κιέβου φαινόντουσαν μικρά σύννεφα καπνού που είχαν προκληθεί από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ ένα σύννεφο μαύρου καπνού διακρινόταν πάνω από το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους.

«Παρακαλούμε να παραμείνετε ήρεμοι στα καταφύγια», ανέφεραν οι δημοτικές αρχές του Κιέβου στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανακοίνωσε εξάλλου βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Τεχνικοί εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος», διευκρίνισαν οι δημοτικές αρχές του Κιέβου σε ανακοίνωσή τους.

Νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι υπήρχαν διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα του Κιέβου, ενώ η DTEK είχε ανακοινώσει ότι προχώρησε σε έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις επιθέσεις.

Η Ρωσία εξαπολύει συχνά αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία και ορισμένες έχουν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της χώρας με αποτέλεσμα να διακόπτεται η παροχή ρεύματος σε εκατομμύρια Ουκρανούς.

Η σημερινή επίθεση είχε επίσης στόχο τις εγκαταστάσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης της περιφέρειας Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Κατά συνέπεια υπάρχουν εν μέρει διακοπές ρεύματος στη Λβιβ και στην περιφέρειά της», σημείωσε ο περιφερειάρχης της Μαξίμ Κοζίτσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Νωρίτερα, επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Φίλιπ Προνίν.

Το Κίεβο καλεί τους συμμάχους του να επιτρέψουν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία

Μετά τη μαζική αυτή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , απηύθυνε άλλη μια έκκληση προς τους δυτικούς εταίρους να εντείνουν τη βοήθειά τους, αφού οι Ρώσοι εξαπέλυσαν αυτό που περιέγραψε ως «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις – ένα συνδυασμένο χτύπημα, που περιλαμβάνει πάνω από εκατό πυραύλους διαφόρων τύπων και περίπου εκατό 'Shaheds'».

«Σε όλη την Ουκρανία, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να προστατεύσουμε ζωές εάν η αεροπορία των ευρωπαίων γειτόνων μας λειτουργούσε σε συντονισμό με τα F-16 και τα συστήματα αεράμυνας μας. Εάν μια τέτοια ενότητα έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη Μέση Ανατολή, πρέπει να λειτουργήσει και στην Ευρώπη», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να περιοριστεί στις μακροπρόθεσμες δυνατότητές της όταν οι τρομοκράτες δεν αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς», είπε, προσθέτοντας: «Η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία και οι άλλοι εταίροι μας έχουν τη δύναμη να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε αυτόν τον τρόμο. Η ώρα για αποφασιστική δράση είναι τώρα».

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο επιτελάρχης του Ουκρανού προέδρου, κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιτρέψουν στην Ουκρανία επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία με όπλα που έχει προμηθευτεί η Ουκρανία από τη Δύση.

«Μια απόφαση αυτού του είδους θα επιταχύνει το τέλος της ρωσικής τρομοκρατίας», σημείωσε ο Γέρμακ σε ανάρτησή του στο Telegram.

