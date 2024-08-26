Ο Τζον Άλφρεντ Τίνισγουντ, ο οποίος ζει στο Σάουθπορτ της Αγγλίας έκλεισε σήμερα τα 112 έτη, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του μαζί με την οικογένειά του στον οίκο ευγηρίας που ζει.

Ο ίδιος που έχει πλήρη πνευματική διαύγεια και μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί υποστηρίζει ότι έφτασε σε αυτήν την ηλικία «απλά από τύχη» ενώ για τη διατροφή που ακολουθεί είπε ότι δεν έχει κάποιο μυστικό, εκτός από την κατανάλωση ψαριού και τσιπς κάθε Παρασκευή.

Ο Tinniswood γεννήθηκε το 1912 - την ίδια χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός. Έγινε ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στον κόσμο νωρίτερα φέτος, κληρονομώντας τον τίτλο από τον 114χρονο Juan Vicente Pérez, από τη Βενεζουέλα, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο.

Οπαδός της Λίβερπουλ

Ο Tinniswood είχε ήδη τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο κέρδισε το 2020.

Ένας δια βίου οπαδός του ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, ο Τίνισγουντ γεννήθηκε στην πόλη μόλις 20 χρόνια μετά την ίδρυση του συλλόγου. Έχει ζήσει σχεδόν όλα τα ψηλά και τα χαμηλά του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων και των οκτώ κατακτήσεων του Κυπέλλου Αγγλίας των Reds και των περισσότερων από τις νίκες τους στο πρωτάθλημα.

Γνώρισε τη σύζυγό του, Blodwen, σε έναν χορό στην πόλη και το ζευγάρι ήταν μαζί για 44 χρόνια πριν εκείνη πεθάνει το 1986. Η κόρη τους, Susan, γεννήθηκε το 1943 και έχει αποκτήσει 4 παιδιά και 3 εγγόνια.

Έχοντας εργαστεί σε διοικητικό ρόλο για το Army Pay Corps, ο Tinniswood είναι ο γηραιότερος επιζών άνδρας βετεράνος στον κόσμο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αργότερα εργάστηκε ως λογιστής για τη Shell και την BP, πριν συνταξιοδοτηθεί το 1972.

Το μυστικό του

Εξακολουθεί να ζει τη ζωή του ως επί το πλείστον χωρίς βοήθεια - διαχειρίζεται μόνος του τα οικονομικά του, παρακολουθεί τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο και σηκώνεται από το κρεβάτι κάθε πρωί μόνος του.

«Δεν νιώθω αυτή την ηλικία, δεν ενθουσιάζομαι με αυτό. Μάλλον γι' αυτό έφτασα εδώ», λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος και προσθέτει: «Απλώς το παίρνω σαν οτιδήποτε άλλο, γιατί έχω ζήσει τόσο πολύ δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα ιδιαίτερο μυστικό που έχω. Ήμουν αρκετά δραστήριος μικρός, έκανα πολύ περπάτημα. Αν αυτό είχε κάποια σχέση, δεν το ξέρω. Αλλά για μένα, δεν διαφέρω από κανέναν».

Αναλογιζόμενος τη μακρά ζωή του, είπε ότι ίσως το κλειδί ήταν να κάνει τα πάντα με μέτρο. «Τρώω ό,τι μου δίνουν, όπως και όλοι οι άλλοι. Δεν έχω ειδική διατροφή. Αν πίνεις πολύ ή τρως πάρα πολύ ή περπατάς πολύ, αν κάνεις πάρα πολύ οτιδήποτε, θα υποφέρεις τελικά».

Η Tinniswood λάμβανε μια κάρτα γενεθλίων κάθε χρόνο από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ αφού έκλεισε τα 100 το 2012. Ξεπέρασε τη βασιλεία της, παρόλο που γεννήθηκε σχεδόν 14 χρόνια αργότερα. Έχει επίσης ζήσει τη θητεία 24 πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όταν ρωτήθηκε η συμβουλή του για τις νεότερες γενιές, είπε: «Να κάνετε πάντα ό,τι καλύτερο μπορείτε, είτε μαθαίνετε κάτι είτε διδάσκετε κάποιον. Δώσε τα όλα όσα έχεις. Διαφορετικά, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς».

