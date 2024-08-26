Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε μαζική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία, όπως είπε, προκάλεσε διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και στη σιδηροδρομική μεταφορά όπλων και πυρομαχικών στη γραμμή του μετώπου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 100 πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ατόμων ενώ έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι εκτόξευσε πυραύλους από αέρος και θαλάσσης οι οποίοι έπληξαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας και σταθμούς συμπίεσης αερίου σε τρεις περιφέρειες.

«Σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς από αέρος και θαλάσσης, καθώς και με επιχειρησιακή και τακτική αεροπορία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων ενεργειακών υποδομών που υποστηρίζουν το έργο του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Σε μια προφανή αναφορά σε αεροσκάφη F-16 που προμηθεύτηκε η Ουκρανία από τη Δύση, το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η Ρωσία έπληξε επίσης εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών αεροσκαφών που μεταφέρθηκαν στο Κίεβο από δυτικές χώρες σε δύο αεροδρόμια.

«Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι επλήγησαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η μεταφορά -σιδηροδρομικώς- όπλων και πυρομαχικών στη γραμμή επαφής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

