Τουλάχιστον 7 εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα Κίεβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, την ώρα που όλη η χώρα έχει τεθεί σε συναγερμό για ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε στην Telegram ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα του Κιέβου ύστερα από μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

L'allarme è risuonato alle 5:57

Kyiv e UA sotto attacco.

"..ci sono molti missili che volano, anche nella nostra regione. Preparare le scorte di cibo/acqua.."



In questo momento diverse esplosioni, non capiamo dove. Speriamo nella contraerea.#RussialsATerroristState #Kyiv #Київ pic.twitter.com/soFWYzC3l7 — The Kyiv Chronicles (@ChroniclesKiev) August 26, 2024

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν αεροπορικές επιθέσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας, ενώ τουλάχιστον 7 εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί πάνω από την πρωτεύουσα.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις επιθέσεις.

Εκρήξεις και σε άλλες περιοχές - Τρεις νεκροί

Σε κανάλια στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram αναφέρονται εκρήξεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στην πόλη Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένο κτίριο.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ρωσικού βομβαρδισμούς στο Λουτσκ, το Ντνίπρο στα ανατολικα και στη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Russian Air Forces conducted airstrikes all over Ukraine overnight. (Video from Kiev & Odessa) https://t.co/ExfWRTWlPo pic.twitter.com/a4NYEzux9m — MenchOsint (@MenchOsint) August 26, 2024

Οι περιφερειάρχες της Οδησσού και της Ζαπορίζια, στον νότο, όπως και αυτός του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν με αναρτήσεις τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη.

Νωρίτερα 5 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Φίλιπ Πρόνιν.

Παράλληλα, συντρίμμια drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία και καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Σαράτοφ της Ρωσίας προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια στις πόλεις Σαράτοφ και Ένγκελς, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν μέσω Telegram.

Επιτόπου αναπτύχθηκαν και επιχειρούν υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, πρόσθεσε. Κοντά στην πόλη Ένγκελς βρίσκεται μεγάλη βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, που η Ουκρανία έχει αποπειραθεί να πλήξει και στο παρελθόν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος το 2022.

Πηγή: skai.gr

