O Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έφτασε σήμερα στο Ζόλινγκεν μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πόλη την Παρασκευή για την οποία συνελήφθη ένας Σύρος ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος.

Ο Σολτς, συνοδευόμενος από περιφερειακούς αξιωματούχους, επισκέφθηκε το σημείο της επίθεσης, στην οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ της πόλης, και συνομίλησε με τις δυνάμεις της τάξης.

Οι κάτοικοι του Ζόλινγκεν, μιας μικρής πόλης 160.000 κατοίκων που βρίσκεται στη δυτική Γερμανία στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, έχουν αφήσει μπουκέτα λουλούδια, κεριά, μηνύματα στο σημείο της τραγωδίας.

Η επίθεση ενισχύει την πίεση στον Γερμανό καγκελάριο μία εβδομάδα πριν τις υψηλού κινδύνου περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας.

Έπειτα από μία ημέρα που διέφευγε της σύλληψης, ένας 26χρονος Σύρος παραδόθηκε το Σάββατο το βράδυ στις αρχές και δήλωσε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι «ευθύνεται» για το έγκλημα.

Το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και διαβεβαίωσε ότι ο δράστης έδρασε για να «πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη και παντού», σύμφωνα με ανακοίνωση της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Ο δράστης ήθελε «να σκοτώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», εκτίμησε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Καρλσρούης, η οποία επεσήμανε χθες ότι «υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι (ο ύποπτος) ανήκει» στο ΙΚ.

«Μαχαίρωσε επανειλημμένα και με στοχευμένο τρόπο στην πλάτη, τον λαιμό και το στήθος» ανθρώπους που βρίσκονταν στο φεστιβάλ.

Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τη γερμανική δικαιοσύνη είναι ο Ίσα αλ Χ., είχε φτάσει στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022. Εις βάρος του εκκρεμούσε εντολή απέλασης προς τη Βουλγαρία, το κράτος μέλος της ΕΕ όπου είχε καταγραφεί η είσοδός του στο μπλοκ και όπου θα έπρεπε να έχει υποβάλει αίτηση για την παροχή ασύλου.

Σύμφωνα με τον Γερμανό αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ, δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο με τους ακραίους ισλαμιστές που θεωρούνται επικίνδυνοι.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί διάφορες τζιχαντιστικές επιθέσεις στη Γερμανία, η πιο αιματηρή από τις οποίες ήταν αυτή τον Δεκέμβριο του 2016 όταν φορτηγάκι έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων.

Εξάλλου η επίθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας και τη δημόσια ασφάλεια.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που αναμένεται να πετύχει ποσοστό ρεκόρ στις περιφερειακές εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Σαξονία και τη Θουριγγία, κατηγορεί διαδοχικές κυβερνήσεις της χώρας ότι προκάλεσαν «χάος» υποδεχόμενες πάρα πολλούς μετανάστες.

Σήμερα η συμπρόεδρός του Αλίς Βάιντελ ζήτησε μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF «να σταματήσει η μετανάστευση, η υποδοχή (μεταναστών) και οι πολιτογραφήσεις επί 5 χρόνια».

Ο Φρίντριχ Μερτζ, επικεφαλής του συντηρητικού Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU), ζήτησε από την κυβέρνηση «να μην δέχεται πλέον πρόσφυγες» από «τη Συρία και το Αφγανιστάν».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, τον Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU), «το πιο σημαντικό βήμα» είναι «να περιοριστεί η μετανάστευση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Και επιπλέον θα πρέπει επίσης να έχουμε ελέγχους και στο εσωτερικό της Ευρώπης».

Ο συνασπισμός του Σολτς δεχόταν ήδη πίεση εδώ και πολλές εβδομάδες να επαναληφθούν οι απελάσεις προς τη Συρία και το Αφγανιστάν μεταναστών που έχουν υποπέσει σε αδικήματα. Η Γερμανία έχει εκδώσει μορατόριουμ στις απελάσεις προς τις δύο αυτές χώρες λόγω της κατάστασης ασφαλείας εκεί.

Υψηλόβαθμα στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και των Πράσινων τάσσονταν υπέρ της αυστηροποίησης των όρων απέλασης μετά την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε στα τέλη Μαΐου 25χρονος Αφγανός στο Μάνχαϊμ.

Η επίθεση αυτή – που κόστισε τη ζωή σε έναν αστυνομικό και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων-- είχε στόχο μια συγκέντρωση κατά του ισλάμ και πιστεύεται ότι είχε ισλαμιστικό κίνητρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

