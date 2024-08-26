Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την ολοκλήρωση της «πρώτης φάσης» από τη Χεζμπολάχ των αντιποίνων για τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, Φουάντ Σουκρ, και την «νίκη» του ισραηλινού στρατού ο οποίος από την πλευρά του με χτυπήματα ακριβείας στον νότιο Λίβανο ουσιαστικά απέτρεψε μία πολύ ευρύτερης κλίμακας σύρραξη από τη Χεζμπολάχ.

Αν και διπλωματικές πηγές σχολίαζαν πως καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή δε θεωρείται απίθανο στο μέλλον να υπάρξει μια δεύτερη φάση αντιποίνων στην οποία είτε θα κινητοποιηθούν οι Χούθι οι οποίοι επίσης έχουν προειδοποιήσει για αντίποινα, είτε το Ιράν, την ώρα μάλιστα που οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία βρίσκονται σε νέο αδιέξοδο.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει να αυξήσει τις εντάσεις. Ωστόσο, δεν τη φοβάται», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση της Τεχεράνης για τον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στις 31 Ιουλίου θα είναι «συγκεκριμένη και υπολογισμένη».

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νάσερ Καναάνι, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει χάσει την αποτρεπτική του δύναμη καθώς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τον χρόνο και τον τόπο της «περιορισμένης και διαχειριζόμενης επίθεσης» της Χεζμπολάχ.

«Ο μύθος του αήττητου του ισραηλινού στρατού έχει γίνει εδώ και καιρό ένα κενό σύνθημα. Ο ισραηλινός τρομοκρατικός στρατός έχει χάσει την αποτελεσματική του επιθετική και αποτρεπτική ισχύ και τώρα πρέπει να αμυνθεί έναντι στρατηγικών χτυπημάτων.»

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χρησιμοποίησαν 100 μαχητικά αεροσκάφη που έπληξαν περισσότερες από 40 θέσεις στόχους εντός του Λιβάνου σε εξορμήσεις σε διάστημα επτά ωρών την Κυριακή. Η Χεζμπολάχ, εκτόξευσε από την πλευρά της εκατοντάδες ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ.

Εντολή για νέες εκκενώσεις στη Γάζα

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξέδωσε αργά χθες Κυριακή νέα εντολή εκκένωσης για την Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, αναγκάζοντας και άλλες οικογένειες να εκτοπιστούν για μία ακόμη φορά.

Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ έχει εκδώσει πολλές εντολές εκκένωσης οι οποίες αφορούν διάφορες περιοχές της Γάζας, τις περισσότερες από την αρχή του πολέμου που διανύει πλέον τον 11ο μήνα του. Η κίνηση αυτή του Ισραήλ προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Παλαιστίνιων, του ΟΗΕ και στελεχών οργανώσεων αρωγής που καταγγέλλουν τον περιορισμό των ανθρωπιστικών ζωνών και την απουσία ασφαλών περιοχών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα λόγω της ισραηλινής εντολής έχουν εκτοπιστεί μέχρι στιγμής 250.000 άνθρωποι.

Εξάλλου από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν σήμερα τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ντέιρ αλ Μπάλα, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν την ώρα που βρίσκονταν σε σχολείο στον καταυλισμό Νουσεϊράτ και τρεις ακόμη στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι νέες εντολές εκκένωσης ανάγκασαν πολλές οικογένειες και ασθενείς να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο αλ Άκσα, το μεγαλύτερο στην Ντέιρ αλ Μπάλα όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, φοβούμενοι για βομβαρδισμούς.

Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στην περιοχή που αφορά η εντολή εκκένωσης.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) επεσήμαναν χθες το βράδυ σε ανακοίνωσή τους στο Χ ότι έκρηξη που σημειώθηκε περίπου 250 μέτρα από το νοσοκομείο αλ Άκσα προκάλεσε πανικό.

Λόγω της εξέλιξης αυτής οι MSF εξετάζουν αν θα πάψουν να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες στο νοσοκομείο αυτό, συνεχίζοντας μόνο να φροντίζουν τους τραυματίες των οποίων η ζωή κινδυνεύει.

Από τους περίπου 650 ασθενείς που νοσηλεύονταν στο αλ Άκσα μόνο 100 παραμένουν εκεί, εκ των οποίων επτά στη μονάδα εντατικής θεραπείας, επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση επικαλούμενη το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

«Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Το αλ Άκσα λειτουργούσε πολύ πάνω από τις δυνατότητές του επί εβδομάδες καθώς οι ασθενείς δεν είχαν εναλλακτική. Όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν το νοσοκομείο όπως και την πρόσβαση των ασθενών σε ιατρική φροντίδα», πρόσθεσαν οι MSF.

Οι ασθένειες εξαπλώνονται στη Γάζα

Παράλληλα, τα νερά σε τμήματα της ακτογραμμής της Μεσογείου της Γάζας έχουν αρχίσει να γίνονται καφέ καθώς ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν για την εξάπλωση λυμάτων και κατά συνέπεια των ασθενειών σε όλη την επικράτεια.

Δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το BBC Arabic, δείχνουν λύματα να έχουν εξαπλωθεί από τις ακτές της πόλης Deir al-Balah της κεντρικής Γάζας.

«Είναι λόγω της αύξησης του αριθμού των εκτοπισμένων και πολλοί συνδέουν τους δικούς τους σωλήνες με το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων», δήλωσε στο BBC Arabic ο Αμπού Γιαζάν Ισμαέλ Σαρσούρ, επικεφαλής της επιτροπής έκτακτης ανάγκης της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ .

Οι συχνές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της υποδομής διαχείρισης των λυμάτων της Γάζας, δήλωσε ο ΟΗΕ, με τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να προειδοποιούν ότι οι ροές μη επεξεργασμένων λυμάτων αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία.

Διπλωματικό αδιέξοδο

Η Σαουάσν Αμπού Άφες δήλωσε ότι η ίδια και τα παιδιά της έχουν εκτοπιστεί πλέον 11 φορές.

«Άφησα τα μισά παιδιά μου πίσω, κοντά στα έπιπλά μου, και τώρα είμαι με τα μικρά μου και την κόρη μου, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει (…) δεν έχω χρήματα για μεταφορικό μέσο και θα πάω στην περιοχή 17 όπου διαμένει η οικογένειά μου με τα πόδια. Πήρα και παιδιά μου και τρία έχουν μείνει πίσω. Δεν ξέρω πού», τόνισε.

Η επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης έρχεται την ώρα που σβήνουν και πάλι οι ελπίδες να τερματιστούν οι συγκρούσεις, καθώς οι μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Το παλαιστινιακό κίνημα και το Ισραήλ δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συμβιβαστικές προτάσεις που τους παρουσιάστηκαν στις συνομιλίες που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στο Κάιρο, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε ωστόσο τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι όλες οι πλευρές είχαν διάθεση να καταλήξουν «σε μια τελική και εφαρμόσιμη συμφωνία».

Ο Οσάμα Χάμνταν, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση απέρριψε τους νέους όρους που έθεσε το Ισραήλ στη διάρκεια των συνομιλιών, στις οποίες δεν πήρε μέρος η Χαμάς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με μια επικείμενη συμφωνία είναι ψευδή και έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν προεκλογικούς σκοπούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η κυβέρνησή του είναι αντιμέτωποι με αυξανόμενες διαμαρτυρίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τη στήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ.

