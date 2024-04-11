Όταν χτυπάτε «κόκκινο», αποφύγετε να ξεσπάσετε στους συναδέλφους ή την οικογένειά σας και αντ’αυτού γράψτε τις εκρηκτικές σας σκέψεις σε ένα φύλλο χαρτί και μετά πετάξτε το στα σκουπίδια ή σε καταστροφέα εγγράφων! Είναι πιο αποτελεσματικό, σύμφωνα με Ιάπωνες ερευνητές.

«Περιμέναμε ότι η μέθοδός μας θα περιόριζε τον θυμό σε κάποιο βαθμό», εξηγεί ο καθηγητής Νομπουγιούκι Καβάι του Πανεπιστημίου της Ναγκόγια, στην κεντρική Ιαπωνία, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας αυτής, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν αυτήν την εβδομάδα στη βρετανική επιθεώρηση «Scientific Reports».

«Όμως εκπλαγήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι ο θυμός είχε σχεδόν εντελώς εξαφανιστεί» μέσω αυτής της τεχνικής διαχείρισης των συναισθημάτων, προσθέτει ο Καβάι σε ανακοίνωσή του.

«Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η πράξη της φυσικής απόρριψης ενός φύλλου χαρτιού, που περιέχει τις (αρνητικές) σκέψεις για τα αίτια ενός γεγονότος ενεργοποίησης, εξουδετερώνει τον θυμό, ενώ αν απλώς αποθηκευτεί το χαρτί δεν υπάρχει το αποτέλεσμα αυτό», διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Περίπου 100 φοιτητές μετείχαν σε δοκιμή κατά την οποία έπρεπε να παραθέσουν γραπτώς τη γνώμη τους για κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Στη συνέχεια φοιτητές διδακτορικού αξιολόγησαν τις εργασίες. Ωστόσο, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τη δουλειά που έκαναν οι πρώτοι, οι διδακτορικοί φοιτητές τους έβαλαν σκοπίμως κακούς βαθμούς όσον αφορά την ευφυΐα, το ενδιαφέρον, την ποιότητα γραφής, τη λογική και τον ορθολογισμό τους, κάνοντας ορισμένες φορές πολύ σκληρά σχόλια.

Αφού πήραν τις βαθμολογημένες εργασίες τους, οι φοιτητές όφειλαν να γράψουν τα συναισθήματά τους σε ένα φύλλο χαρτιού. Οι μισοί από αυτούς έπρεπε στη συνέχεια να σκίσουν το φύλλο και να το πετάξουν, ενώ οι άλλοι μισοί έπρεπε να το κρατήσουν και να το αποθηκεύσουν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, «όλοι οι μετέχοντες είδαν τον θυμό τους να αυξάνεται αφού έλαβαν τα προσβλητικά σχόλια». Ωστόσο «ο θυμός της ομάδας που πέταξε το χαρτί μειώθηκε» σχεδόν τελείως, ενώ αυτός της ομάδας που κράτησε το φύλλο παρέμεινε μεγάλος, αποκάλυψαν οι ερευνητές.

«Η μελέτη αυτή είναι σημαντική επειδή το να μπορεί κάποιος να ελέγξει τον θυμό του σε ένα οικογενειακό ή επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες στη δουλειά ή στις προσωπικές μας ζωές», εκτιμούν οι ερευνητές του πανεπιστημίου της Ναγκόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

