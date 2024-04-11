Λογαριασμός
Skydivers κατέγραψαν την έκλειψη ηλίου την ώρα που έκαναν «βουτιά» από 4.267 μέτρα - Βίντεο

Οι ατρόμητοι πατέρας και κόρη στο Τέξας άρχισαν να αιωρούνται με το αλεξίπτωτό τους, καθώς ο ουρανός σκοτείνιαζε πάνω από το Τέξας 

Skydivers

Κάνοντας ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (sky diving)μ μία νεαρή γυναίκα με τον πατέρα της στο Τέξας βρέθηκαν στον αέρα κατά την διάρκεια της ολική έκλειψης Ηλίου στις ΗΠΑ, την περασμένη Δευτέρα. 

Οι ατρόμητοι πατέρας και κόρη «βούτηξαν» από τα 4.267 μέτρα και στη συνέχεια άρχισαν να αιωρούνται με το αλεξίπτωτό τους, καθώς ο ουρανός σκοτείνιαζε

Οι εικόνες που κατέγραψαν με την pro κάμερά τους είναι μοναδικές 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ έκλειψη
