Κάνοντας ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (sky diving)μ μία νεαρή γυναίκα με τον πατέρα της στο Τέξας βρέθηκαν στον αέρα κατά την διάρκεια της ολική έκλειψης Ηλίου στις ΗΠΑ, την περασμένη Δευτέρα.

Skydivers witness total solar eclipse mid-air https://t.co/QyrEctECXt April 11, 2024

Οι ατρόμητοι πατέρας και κόρη «βούτηξαν» από τα 4.267 μέτρα και στη συνέχεια άρχισαν να αιωρούνται με το αλεξίπτωτό τους, καθώς ο ουρανός σκοτείνιαζε

Οι εικόνες που κατέγραψαν με την pro κάμερά τους είναι μοναδικές

Πηγή: skai.gr

