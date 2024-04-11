Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο το νέο, αυξημένο κατώτατο όριο εισοδήματος για τους κατοίκους που θέλουν να φέρουν στη χώρα την/τον ξένης εθνικότητας σύζυγό τους.

Το όριο αυτό αυξάνεται από 18.600 σε 29.000 λίρες (μικτό ετήσιο εισόδημα) και μέχρι τον Μάρτιο του 2025 θα ανέλθει σε 38.700 λίρες.

Σκοπός του μέτρου είναι ο περιορισμός των αφίξεων μεταναστών στη χώρα.

Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε σημείο καμπής ως προς τη μαζική μετανάστευση. «Δεν υπάρχει απλή λύση ή εύκολη απόφαση που κόβει τους αριθμούς σε επίπεδα αποδεκτά για τον βρετανικό λαό. Μόνο η αποφασιστική δράση, μαζί με ισχυρή βούληση, θα επιφέρει την αναγκαία αλλαγή», συμπλήρωσε ο κ. Κλέβερλι.

Ωστόσο το μέτρο έχει επικριθεί ως σκληρό, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις καθιστά δύσκολη την επανένωση οικογενειών επί βρετανικού εδάφους. Νομικοί και ακτιβιστές έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι «διαλύει την ιδέα πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα μέρος που μπορούν να ακμάσουν οικογένειες».

Πολλοί Βρετανοί και ξένοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν περιγράψει τους τελευταίους μήνες το μεγάλο άγχος που τους έχει προξενήσει το μέτρο, καθώς αδυνατούν με βάση το εισόδημά τους να φέρουν τις/τους συζύγους τους από το εξωτερικό μέσω της οδού της οικογενειακής βίζας.

Μεσοσταθμικά ο μικρός ετήσιος μισθός στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 διαμορφώθηκε σε σχεδόν 35.000 λίρες.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την περασμένη εβδομάδα έχει αυξηθεί και ο ετήσιος μισθός που πρέπει να λαμβάνει ένας αλλοδαπός για να δικαιούται τη βίζα ειδικευμένου εργαζομένου, από 26.200 σε 38.700 λίρες.





Πηγή: skai.gr

