Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατήγγειλε σήμερα την «αντιμετώπιση δύο ταχυτήτων» από «κάποιες πρωτεύουσες» αναφορικά με την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ.

«Η στρατηγική αμφιβολία για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας την οποία έχουν υιοθετήσει κάποιες πρωτεύουσες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια απέτυχε και πρέπει να σταματήσει», τόνισε στο Twitter ο Κουλέμπα, κάνοντας λόγο για «αντιμετώπιση δύο ταχυτήτων», η οποία πληγώνει τους Ουκρανούς.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.