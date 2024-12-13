Ουκρανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 14 ετών μια γυναίκα που είχε κατηγορηθεί για «εσχάτη προδοσία» επειδή έγραψε μια επιστολή στον εκπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, με την οποία δικαιολογούσε τη ρωσική εισβολή.

«Η κάτοικος του Κιέβου που έγραψε μια επιστολή στον Ρώσο πρεσβευτή στον ΟΗΕ εκφράζοντας τη στήριξή της στην "ειδική επιχείρηση" (σ.σ. της Ρωσίας) καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για εσχάτη προδοσία» ανέφερε η ουκρανική εισαγγελία μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, ο Βασίλι Νεμπένζια, ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ, αναφέρθηκε στην επιστολή αυτήν σε μια ομιλία του, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, για να δικαιολογήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή που είχε ξεκινήσει τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Σε άλλη ανακοίνωσή του, το γραφείο του εισαγγελέα του Κιέβου εξήγησε ότι, ωθούμενη από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, η κατηγορούμενη «έγραψε ότι ο ουκρανικός λαός στήριζε την αποκαλούμενη ειδική επιχείρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ότι οι λεηλασίες, οι φόνοι και οι βιασμοί είχαν ξεκινήσει στην Ουκρανία και ότι οι πολιτικοί καλούσαν επισήμως να "σκοτώσουν τους Ρώσους"» στη χώρα.

Την εποχή εκείνη η Ρωσία δήλωνε ότι στόχος της ήταν να προστατευθούν οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας, να «αποστρατιωτικοποιηθεί» και να «αποναζιστικοποιηθεί» η χώρα, μια ρητορική που απορρίφθηκε κατ’ επανάληψη από το Κίεβο και τη Δύση.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει εκατοντάδες ανθρώπους για συνεργασία με τη Ρωσία μετά την εισβολή. Πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που έδιναν στρατιωτικές πληροφορίες στον ρωσικό στρατό ή για δημόσιους λειτουργούς σε κατεχόμενα εδάφη, οι οποίοι εργάζονται με τις κατοχικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

