Το αμερικανικό Κογκρέσο πασχίζει εκ νέου σήμερα να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό, η οποία θα επέτρεπε να αποφευχθεί η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, μία εβδομάδα πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ενώ οι γιορτές του τέλους του έτους πλησιάζουν.

Τα μέλη του Κογκρέσου πρέπει έως την 20η Δεκεμβρίου να εγκρίνουν ένα μέτρο για τη χρηματοδότηση, ακόμα και προσωρινό, των ομοσπονδιακών δημοσίων υπηρεσιών, χωρίς οι ΗΠΑ να βρεθούν αντιμέτωπες με το επονομαζόμενο «shutdown».

Το διακύβευμα: να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να τεθούν σε διαθεσιμότητα εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, να «παγώσουν» κοινωνικά επιδόματα ή ακόμα και να κλείσουν ορισμένοι παιδικοί σταθμοί. Μια κατάσταση άκρως δυσάρεστη στις ΗΠΑ, πόσο μάλιστα ενόψει των εορτών.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ απηύθυνε χθες έκκληση για μια «συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων» προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία, χωρίς την αιφνιδιαστική προσθήκη, την τελευταία στιγμή, αμφιλεγόμενων διατάξεων.

«Χαίρομαι που οι συνομιλίες παραμένουν εποικοδομητικές έως αυτήν την ώρα. Οι διαπραγματευτές εργάζονται νυχθημερόν για να βρουν μία συμφωνία», συμπλήρωσε ο Δημοκρατικός.

Η χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών αποτελεί συχνή αιτία φιλονικίας στις ΗΠΑ, ακόμα και στους κόλπους του ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου όπου εσωτερικές έριδες μαίνονται μεταξύ των μετριοπαθών συντηρητικών και των υποστηρικτών του Τραμπ που τάσσονται υπέρ μιας δραστικής μείωσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων πριν από την 20ή Δεκεμβρίου: περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας για τις φυσικές καταστροφές, τα οποία ζήτησε ο Τζο Μπάιντεν, έπειτα από δύο καταστροφικούς κυκλώνες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ένα μέρος αυτών των 100 δισεκατομμυρίων θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο προσωρινό μέτρο της χρηματοδότησης, όμως πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αντιτίθενται σε ένα τέτοιο ποσό, περιπλέκοντας τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Τζόνσον, τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης ενός περιορισμένου προϋπολογισμού, που θα διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του Κράτους μονάχα έως τον Μάρτιο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις αρχές Ιανουαρίου, όταν ορκιστούν οι νέοι γερουσιαστές, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την 20η Ιανουαρίου.

Ο Μάικ Τζόνσον υποστηρίζει ότι ένα περιορισμένο μέτρο εγκαίρως θα επέτρεπε στους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν ταχύτερα έναν νέο προϋπολογισμό, ο οποίος θα χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στα θέματα των απελάσεων μεταναστών, της πετρελαϊκής εκμετάλλευσης και της μείωσης των φόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

