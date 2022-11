Κατέρρευσε η προπαγάνδα της Μόσχας: Οι επιθεωρητές της ΙΑΕΑ δεν βρήκαν «βρώμικες βόμβες» στην Ουκρανία Κόσμος 20:42, 03.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ρωσικά ψεύδη» χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Μόσχας ο Ντμίτρο Κουλέμπα - Μαίνονται οι μάχες στην περιοχή της Χερσώνας, για ουκρανική οπισθοχώρηση κάνει λόγο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας