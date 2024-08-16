Μια τολμηρή ουκρανική προέλαση στην περιφέρεια του Κουρσκ στη Ρωσία οδήγησε τις δυνάμεις του Κιέβου να καταλάβουν πολλά χωριά, να αιχμαλωτίσουν εκατοντάδες στρατιώτες και να αναγκάσουν την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων αμάχων, σε αυτό που ουσιαστικά έχει γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σχολιάζει το Associated Press.



Εδώ και πάνω από μια εβδομάδα μαχών, τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να αγωνίζονται να εκδιώξουν τους εισβολείς.



Γιατί ο ρωσικός στρατός πιάστηκε τόσο απροετοίμαστος;

Εκτεταμένα σύνορα, με τους υπερασπιστές να βρίσκονται αλλού

Οι ρωσικές περιοχές Κουρσκ, Μπριάνσκ και Μπέλγκοροντ μοιράζονται σύνορα μήκους 1.160 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, με 245 χιλιόμετρα να αφορούν μόνο το Κουρσκ. Αυτά τα σύνορα είχαν μόνο συμβολική προστασία πριν από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Έκτοτε έχουν ενισχυθεί με σημεία ελέγχου σε σημαντικές οδούς και οχυρώσεις πεδίου κατά τόπους, αλλά η οικοδόμηση σημαντικότερων οχυρωματικών έργων παρέμεινε ένα πολύ δύσκολο έργο.



Οι πιο ικανές ρωσικές μονάδες πολεμούν στην ανατολική Ουκρανία, όπου εξαπολύουν επιθέσεις σε αρκετούς τομείς, με σταδιακά αλλά σταθερά κέρδη. Η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει τις περιοχές για να εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις και πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικό έδαφος, αλλά δεν έχει αρκετές χερσαίες δυνάμεις εκεί.



Λόγω των «τρύπιων» συνόρων και της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, υπήρξαν προηγούμενες επιδρομές στο Μπέλγκοροντ και στο Μπριάνσκ από ομάδες κομάντο υπέρ του Κιέβου που πολέμησαν μαζί με τις ουκρανικές δυνάμεις προτού αποσυρθούν.



Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο εξοπλισμός παρακολούθησης και τα μέσα πληροφοριών της Ρωσίας επικεντρώνονται στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που βοήθησε το Κίεβο να αποσύρει κρυφά τις δυνάμεις του στα σύνορα υπό την κάλυψη των δασών.



Ο απόστρατος στρατηγός Αντρέι Γκουρούλεφ, μέλος της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, επέκρινε τον στρατό για την αποτυχία του να προστατεύσει τα σύνορα.



«Δυστυχώς, η ομάδα των δυνάμεων που προστατεύουν τα σύνορα δεν διέθετε δικά της μέσα πληροφοριών» ανέφερε χαρακτηριστικά στα κοινωνικά δίκτυα. «Σε κανέναν δεν αρέσει να βλέπει την αλήθεια στις αναφορές, όλοι θέλουν απλώς να ακούν ότι όλα είναι καλά».

Το στοιχείο της έκπληξης

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ουκρανικά στρατεύματα που συμμετείχαν στην εισβολή ενημερώθηκαν για την αποστολή τους μόλις μια ημέρα πριν από την έναρξή της. Αυτή η μυστικότητα έρχεται σε αντίθεση με την περσινή αντεπίθεση, όταν το Κίεβο δήλωνε ανοιχτά τον κύριο στόχο του να κόψει τον χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία, την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσάρτησε παράνομα το 2014. Η ουκρανική στρατιωτική δράση απέτυχε, καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα διέσχισαν ρωσικά ναρκοπέδια και επλήγησαν από πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Τα ουκρανικά στρατεύματα δεν αντιμετώπισαν ανάλογα εμπόδια κατά την εισβολή τους στην περιοχή του Κουρσκ.



Εμπειροπόλεμες μηχανοκίνητες μονάδες αντιμετώπισαν εύκολα ελαφρά οπλισμένους Ρώσους συνοριοφύλακες και μικρές μονάδες πεζικού που αποτελούνταν από άπειρους στρατεύσιμους.



Εκατοντάδες Ρώσοι αιχμαλωτίστηκαν, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Οι Ουκρανοί προέλασαν βαθιά στην περιοχή προς διάφορες κατευθύνσεις, αντιμετωπίζοντας μικρή αντίσταση και σπέρνοντας χάος και πανικό.



«Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι εμφανίζονται σε τακτικό και επιχειρησιακό σοκ, το οποίο οδήγησε σε μια αργή τακτική απάντηση και επέτρεψε στους Ουκρανούς να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται την πρόοδό τους στις ρωσικές αμυντικές γραμμές», δήλωσε ο απόστρατος Αυστραλός στρατηγός Μικ Ράιαν σε μια ανάλυσή του.

Η Ρωσία απαντά, αλλά αργά

Η ρωσική στρατιωτική διοίκηση βασίστηκε αρχικά σε μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα για να προσπαθήσει να σταματήσει την επίθεση. Τουλάχιστον ένα ρωσικό ελικόπτερο καταρρίφθηκε και ένα άλλο υπέστη ζημιές.



Ταυτόχρονα, η Μόσχα άρχισε να φέρνει ενισχύσεις, οι οποίες κατάφεραν να επιβραδύνουν την ουκρανική προέλαση, αλλά απέτυχαν να εμποδίσουν πλήρως τους ελιγμούς της Ουκρανίας μέσα από τεράστια δάση.

ВСУ в первые дни Курской битвы сохраняла информационную тишину, и в сеть практически не попадали никакие видеоматериалы, что вкупе с работой РЭБ способствовало сохранению в тайне главных целей и направлений удара этой операции.

В результате всего этого наша разведка была слепа и… pic.twitter.com/C5gBWBUaIS — Я Русский! (@russki845) August 16, 2024



«Η Ρωσία φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ άσχημα όταν πρέπει να ανταποκριθεί δυναμικά σε μια κατάσταση όπως αυτή», δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κόφμαν. «Οι ρωσικές δυνάμεις τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα όταν επιχειρούν με προετοιμασμένη άμυνα, σταθερές γραμμές, περισσότερο σε πόλεμο θέσεων».



Ο Κόφμαν σημείωσε ότι οι ρωσικές εφεδρείες που έφτασαν στην περιοχή του Κουρσκ έμοιαζαν να μην έχουν εμπειρία σε μάχη και είχαν πρόβλημα να συντονιστούν μεταξύ τους.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία

Το Κίεβο παραμένει σιωπηλό σχετικά με το εάν σκοπεύει να επιδιώξει να κρατήσει κάποια θέση στην περιοχή του Κουρσκ ή θα αποσυρθεί στο ουκρανικό έδαφος. Η πρώτη επιλογή είναι επικίνδυνη, επειδή οι γραμμές ανεφοδιασμού που εκτείνονται βαθιά στην περιοχή θα ήταν ευάλωτες στα ρωσικά χτυπήματα, εκτιμούν οι αναλυτές.



«Ο κύριος κίνδυνος είναι οι Ουκρανοί να επιλέξουν να εδραιωθούν στην περιοχή και να κρατήσουν έδαφος, κάτι που επιμηκύνει τη γραμμή του μετώπου», δήλωσε ο Μάθιου Σάβιλ, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών στο ινστιτούτο Royal United Services του Λονδίνου.



Ο Ράιαν, απόστρατος Αυστραλός στρατηγός, προειδοποίησε ότι «η απώλεια μεγάλου αριθμού δυνάμεων σε αυτό το σενάριο το καθιστά επίσης στρατηγική και πολιτική ευθύνη».



Πάντως, η εισβολή έχει ήδη τονώσει το ηθικό της ουκρανικής κοινής γνώμης, και έχει αποδείξει την ικανότητα των Ουκρανών να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να μεταφέρουν τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος.



«Αυτή η ουκρανική επιχείρηση αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των Ουκρανών για επανεκκίνηση του status quo στον πόλεμο, ώστε να αλλάξει η αφήγηση για τις προοπτικές της Ουκρανίας σε αυτόν», σημείωσε ο Ράιαν.

