Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει το «όπλο» του μετά το φιάσκο του Κουρσκ;



Ρωσικές πηγές, που επικαλείται το Κίεβο, αναφέρουν ότι ετοιμάζονται διώξεις για Ρώσους στρατηγούς μετά την ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ, καθώς οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πάνω από 1.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους. Οι περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Η «κάθαρση» στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, που ξεκίνησε μετά την καθαίρεση του Σεργκέι Σοΐγκού, ενδέχεται να συνεχιστεί με νέα σειρά συλλήψεων υψηλόβαθμων στελεχών που απέτυχαν στην υπεράσπιση της περιοχής του Κουρσκ.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βαλερί Γκερασίμοφ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, που γλίτωσε τον πρώτο «γύρο» εκκαθαρίσεων έχει πέσει στη δυσμένεια του Πούτιν.



Στις αρχές Αυγούστου, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση πέρα από τα ουκρανικά εδάφη. Η ρωσική κυβέρνηση απομάκρυνε περίπου 200.000 πολίτες από την περιοχή και τις τοπικές κοινότητες, όπως το Μπελόφσκι και η Κρασνάγια Γιαρούγκα, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε την ουκρανική επίθεση ως «μεγάλη πρόκληση».



Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, μεταξύ αυτών και την πόλη Σούντζα, τη μεγαλύτερη της περιοχής, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντερ Σίρσκι.

«Συνολικά, από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιομέτρων», δήλωσε ο αρχηγός του στρατού κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 82 κοινοτήτων», συμπλήρωσε, περιγράφοντας πως η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο».

Επιπλέον, ο Ολεξάντρε Σίρκι είπε ότι η Ουκρανία εγκατέστησε μια στρατιωτική διοίκηση στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Σύμφωνα με το BBC, στην επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων εντός ρωσικού εδάφους, συμμετέχουν και βρετανικά τανκς. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι θα το θεωρούσε ευθεία πολεμική πράξη του ΝΑΤΟ εναντίον της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη Σούντζα.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρε «Σίρσκι ανέφερε την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης της Σούντζας από τα χέρια ρωσικών στρατιωτικών» δυνάμεων, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Αυτή η πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκων αντιπροσωπεύει την κυριότερη κατάκτηση των ουκρανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επίθεσής τους στην περιοχή του Κουρσκ.

