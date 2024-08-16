Κουρσκ: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ βοήθησε την Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία

Συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και τη Δύση ότι βοήθησαν την Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής του Ναυτικού Συμβουλίου, και συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ δήλωσε την Παρασκευή ότι «η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και η Δύση εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό της επίθεσης της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας».



Ο Πατρούσεφ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia, επέμεινε ότι οι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση είναι αναληθείς.



«Η επιχείρηση στην περιοχή του Κουρσκ σχεδιάστηκε επίσης με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και των δυτικών ειδικών υπηρεσιών», φέρεται να είπε ο Πατρούσεφ.

Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, μεταξύ αυτών και την πόλη Σούντζα, τη μεγαλύτερη της περιοχής, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντερ Σίρσκι.

«Συνολικά, από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιομέτρων», δήλωσε ο αρχηγός του στρατού κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.