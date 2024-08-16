Γάζα - IDF: Διέταξε την εκκένωση σε Χαν Γιουνίς και Ντέιρ αλ Μπαλάχ

Νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα ετοιμάζει ο ισραηλινός στρατός τη στιγμή που Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες στη Ντόχα για την επίτευξη εκεχειρίας. Οι IDF έδωσαν νέα εντολή εκκένωσης των Παλαιστινίων σε συνοικίες των πόλεων Χαν Γιουνίς και Ντέιρ αλ Μπαλάχ νότια του θύλακα, περιορίζοντας περαιτέρω τα όρια της ανθρωπιστικής ζώνης.

Αρκετές συνοικίες στη βόρεια Χαν Γιουνίς δεν θα θεωρούνται πλέον μέρος της ανθρωπιστικής ζώνης, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιχειρήσει εκεί ενάντια στη δραστηριότητα της Χαμάς.

«Λόγω πολλών τρομοκρατικών ενεργειών, την εκμετάλλευση της ανθρωπιστικής ζώνης για τρομοκρατική δραστηριότητα και την εκτόξευση ρουκετών στο Κράτος του Ισραήλ από τις γειτονιές στη βόρεια Χαν Γιουνίς, η παραμονή σε αυτή την περιοχή έχει καταστεί επικίνδυνη», λέει ο IDF.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσαν οι IDF στη Λωρίδα της Γάζας

Ο στρατός λέει ότι προσαρμόζει την ανθρωπιστική ζώνη με βάση «ακριβείς πληροφορίες που δείχνουν ότι η Χαμάς έχει τοποθετήσει τρομοκρατικές υποδομές στη ζώνη που ορίστηκε ως ανθρωπιστική περιοχή».

Σύμφωνα με τις IDF, η έγκαιρη προειδοποίηση στοχεύει στον μετριασμό των ζημιών σε αμάχους.

«Οι IDF πρόκειται να επιχειρήσουν δυναμικά εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων και ως εκ τούτου καλούν τον υπόλοιπο πληθυσμό που έχει απομείνει στις βόρειες συνοικίες του Χαν Γιουνίς, καθώς και στο ανατολικό Ντέιρ αλ Μπαλάχ, να εκκενωθούν προσωρινά στην αναπροσαρμοσμένη ανθρωπιστική ζώνη», δήλωσε ο στρατός.

Το Ντέιρ αλ Μπαλάχ είναι μια από τις λίγες περιοχές στη Γάζα όπου οι Ισραηλινοί δεν έχουν επιχειρήσει εντατικά με χερσαίες δυνάμεις.

Οι κλήσεις του Ισραηλινού Στρατού προς τους πολίτες κοινοποιούνται μέσω φυλλαδίων που πέφτουν από αεροσκάφη, μηνυμάτων SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και εκπομπών μέσων ενημέρωσης.

Στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι τα νοσοκομεία στην περιοχή δεν χρειάζεται να εκκενωθούν, και ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ενημερώσει γι' αυτό τους Παλαιστίνιους υγειονομικούς και τους αξιωματούχους της διεθνούς κοινότητας.

