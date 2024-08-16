Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν τον πλήρη έλεγχο της ρωσικής πόλης Σούντζα στο Κουρσκ, η οποία προπολεμικά είχε πληθυσμό 5.000 κατοίκων, και αποτελεί επιχειρησιακό σημείο για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου διά μέσου αγωγών προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δημοσίευσε για πρώτη φορά προπαγανδιστικό βίντεο από τις πρώτες ώρες της εισβολής στο Κουρσκ.



Η Σούντζα, περίπου 9,6 χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας, είναι ο μεγαλύτερος από τους 80 οικισμούς που η Ουκρανία υποστηρίζει ότι κατέλαβε κατά τη διάρκεια των 10 ημερών από την έναρξη της αιφνιδιαστικής εισβολής της στη Ρωσία. Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο και για ουκρανική κατάληψη του οικισμού Μπόρκι, με σχετικές φωτογραφίες.

«Ο στρατηγός Σίρσκι ανέφερε την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης Σούντζα από τον ρωσικό στρατό. Στρατιωτική διοίκηση δημιουργείται εκεί τώρα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από ενημέρωση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρκι, την Πέμπτη.



Η αναφορά δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, αλλά ένα ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι μετέδωσε ρεπορτάζ από τη Σούντζα την Τετάρτη που φαίνεται να δείχνει ότι η πόλη ήταν υπό ουκρανικό έλεγχο. Ενώ ορισμένοι κάτοικοι έχουν παραμείνει, οι περισσότεροι έχουν φύγει.



Η Σούντζα φιλοξενεί σταθμό μέτρησης για το ρωσικό φυσικό αέριο που φθάνει από τη δυτική Σιβηρία, το οποίο στη συνέχεια ρέει μέσω ουκρανικών αγωγών προς την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου.



«Οι έξυπνοι άνθρωποι στο Κίεβο έχουν υπολογίσει ότι θα πρέπει να καταλάβουν αυτόν τον κόμβο, καθώς ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να τον καταστρέψει [για να τον πάρει πίσω]», δήλωσε ο Αντρέι Φεντόροφ, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, σε τηλεοπτική εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης. «Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα σταματήσουν, λόγω των ενεργειών της Ρωσίας, όχι της Ουκρανίας. Παρεμπιπτόντως, αυτή η εξέλιξη θα πλήξει πολύ σκληρά την Ουγγαρία και τη Σλοβακία», πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ένδειξη διακοπής της ροής του αερίου.

ВСУ в первые дни Курской битвы сохраняла информационную тишину, и в сеть практически не попадали никакие видеоматериалы, что вкупе с работой РЭБ способствовало сохранению в тайне главных целей и направлений удара этой операции.

В результате всего этого наша разведка была слепа и… pic.twitter.com/C5gBWBUaIS — Я Русский! (@russki845) August 16, 2024

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία ισχυρίστηκαν ότι προέλασαν σε άλλα σημεία στην περιοχή του Κουρσκ την Πέμπτη. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να «αποκρούουν την απόπειρα εισβολής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» και έχουν αποκαταστήσει τον έλεγχο στον οικισμό Κρούπετς.

Ρωσικές πηγές, που επικαλείται το Κίεβο, αναφέρουν ότι ετοιμάζονται διώξεις για Ρώσους στρατηγούς μετά την ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ, καθώς οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πάνω από 1.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους. Οι περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Η «κάθαρση» στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, που ξεκίνησε μετά την καθαίρεση του Σεργκέι Σοΐγκού, ενδέχεται να συνεχιστεί με νέα σειρά συλλήψεων υψηλόβαθμων στελεχών που απέτυχαν στην υπεράσπιση της περιοχής του Κουρσκ.

Στο μεταξύ, συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και τη Δύση ότι βοήθησαν την Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία. Ο Νικολάι Πατρούσεφ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia, επέμεινε ότι οι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση είναι αναληθείς. Επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε, το ρωσικό πρακτορείο RIA ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν ουκρανική ομάδα αναγνώρισης στο Κουρσκ, η οποία κατείχε νατοϊκά όπλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.