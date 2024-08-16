Χεζμπολάχ: Προπαγανδιστικό βίντεο φαίνεται να δείχνει υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί το Ισραήλ. Προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει μια υπόγεια εγκατάσταση, προφανώς στον Λίβανο, για την αποθήκευση και την εκτόξευση πυραύλων ακριβείας δημοσίευσε την Παρασκευή η τρομοκρατική οργάνωση.



Η οργάνωση αναφέρει ότι η εγκατάσταση ονομάζεται Imad 4, ενώ στο βίντεο υπάρχουν αγγλικοί και ισραηλινοί υπότιτλοι.



Το άριστα «σκηνοθετημένο» βίντεο δείχνει πυραύλους μέσα στις υπόγειες εγκαταστάσεις και θέσεις εκτόξευσης των βλημάτων.

حزب الله : عماد 4 الصواريخ الدقيقة pic.twitter.com/4WycSBK7KO August 16, 2024

Στο βίντεο ακούγεται επίσης η φωνή του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, που καυχιέται για τις πυραυλικές δυνατότητες της τρομοκρατικής ομάδας.

Η είδηση έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. Οι IDF έδωσαν νέα εντολή εκκένωσης των Παλαιστινίων σε συνοικίες των πόλεων Χαν Γιουνίς και Ντέιρ αλ Μπαλάχ νότια του θύλακα, περιορίζοντας περαιτέρω τα όρια της ανθρωπιστικής ζώνης. Αρκετές συνοικίες στη βόρεια Χαν Γιουνίς δεν θα θεωρούνται πλέον μέρος της ανθρωπιστικής ζώνης, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιχειρήσει εκεί ενάντια στη δραστηριότητα της Χαμάς.

Η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι θα στηρίξει τη Χαμάς στον αγώνα της κατά των Ισραηλινών.

Πηγή: skai.gr

