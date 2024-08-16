Η Λευκορωσία προειδοποιεί για ουκρανική προβοκάτσια στα σύνορα

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας Βίκτορ Χρένιν προειδοποίησε την Παρασκευή για τον υψηλό κίνδυνο ένοπλης προβοκάτσιας από τη γειτονική Ουκρανία, μετέδωσε το λευκορωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Τα σχόλια του Χρένιν έρχονται ενώ η Ουκρανία συνεχίζει τη διείσδυση σε ρωσικό έδαφος που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας και σύμμαχος του Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να επιτεθεί στη χώρα του και να επεκτείνει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Belta ο Λουκασένκο συγκάλεσε σύσκεψη για την ασφάλεια στα σύνορα με την Ουκρανία, κατά την οποία είπε ότι η Λευκορωσία έχει αυξήσει τη στρατιωτική της δύναμη μετά το περιστατικό με την εισβολή drone. «Έχουμε αναπτύξει περισσότερους στρατιώτες εκεί» είπε.

Πηγή: skai.gr

