Επίσημη επίσκεψη στην Ουγγαρία πραγματοποιεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναχώρησε το μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.

Στην έκτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ουγγαρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη υπό την προεδρία του Ερντογάν και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, αναμένεται να επανεξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ουγγαρίας σε επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε όλες τις διαστάσεις της και να συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επί τάπητος θα τεθεί η συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, καθώς η Τουρκία αποτελεί ενδιάμεση χώρα για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουγγαρία.

Οι Ερντογάν και Όρμπαν αναμένεται να υπογράψουν 16 συμφωνίες.

Στόχος της Τουρκίας είναι η αύξηση του όγκου διμερους εμπορίου στα 6 δισ. δολάρια από τα 3,3 δισ. που είναι σήμερα.

Επίσης κατά την παραμονή του Ερντογάν στη Βουδαπέστη προγραμματίζεται να γίνει η τελετή έναρξης του πολιτιστικού έτους Τουρκίας-Ουγγαρίας, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

