Ουκρανία: Η Ευρώπη συζητά το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων ή μισθοφόρων ενόψει Τραμπ

Προς νέα φάση κλιμάκωσης Δύσης - Ρωσίας; Η Ευρώπη συζητά το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων ή και μισθοφόρων (ιδιωτικές στρατιωτικές δυνάμεις) στην Ουκρανία ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde.



Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτό αναμένοντας τη διακοπή των προμηθειών όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μπάιντεν άναψε το «πράσινο φως» στο Κίεβο για τη χρησιμοποίηση πυραύλων ATACMS με μεγαλύτερη εμβέλεια πληγμάτων στο ρωσικό έδαφος.

Η ιδέα ανήκει στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος τον Φεβρουάριο πρότεινε την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, και είναι ακόμα «ζωντανή». Το γαλλικό δημοσίευμα γράφει ότι η ιδέα συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη Γαλλία στις 11 Νοεμβρίου. Όταν έκανε την πρόταση αυτή ο Γάλλος πρόεδρος συνάντησε έντονες αντιδράσεις, ωστόσο επανήλθε τον Μάρτιο.



Ο Μακρόν δεν απέκλεισε ότι «θα χρειαστεί να γίνουν επιχειρήσεις στο έδαφος, όποιες κι αν είναι αυτές, για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές δυνάμεις» προσθέτοντας πως «η δύναμη της Γαλλίας είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε».



Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναγνωρίσει σε συνέντευξή του ότι ναι μεν υπάρχει μεγάλη σύγκλιση για τους στόχους και την κατάσταση στην Ουκρανία με το Βερολίνο, αλλά οι δυο χώρες αποκλίνουν στρατηγικά.

"Ευρωπαίοι «θερμοκέφαλοι» θέλουν να στείλουν στρατό στην Ουκρανία"

Έντονα αντέδρασε το Κρεμλίνο στο δημοσίευμα της Le Monde ότι Εμανουέλ Μακρόν και Κερ Στάρμερ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων, ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας, στο μέτωπο της Ουκρανίας.



Οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν έχουν ομοφωνία σχετικά με την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων από τις χώρες τους ή τουλάχιστον μισθοφόρων για να υποστηρίξουν το Κίεβο, αλλά ορισμένοι «θερμοκέφαλοι» σκέφτονται αυτή την επιλογή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στο ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας



«Εσείς και εγώ δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτές οι αναφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Νωρίτερα, βέβαια, τέτοιες ιδέες είχαν ακουστεί από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και διάφορα αντεπιχειρήματα εκφράστηκαν κατά αυτής της ιδέας» πρόσθεσε.



Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε στις 26 Φεβρουαρίου σε μια συνάντηση στο Παρίσι που συγκέντρωσε εκπροσώπους περίπου 20 δυτικών χωρών, ότι τέθηκε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία. Διευκρίνισε ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν καταλήξει σε συναίνεση, αλλά ένα τέτοιο σενάριο δεν πρέπει να αποκλειστεί στο μέλλον.



«Ο Πεσκόφ απείλησε στη συνέχεια ότι η ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία ‘’θα ήταν γεμάτη με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες’’, συμπεριλαμβανομένων ανεπανόρθωτων» υπενθυμίζει το πρακτορείο TASS.

"Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε τον Πούτιν στην Ανατολική Ευρώπη"

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας είναι έτοιμες να πολεμήσουν απέναντι στον ρωσικό στρατό «απόψε» εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν εισβάλει σε άλλο κράτος της Ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε εξάλλου την Πέμπτη ο αρχηγός των βρετανικών δυνάμεων.

«Αν ζητηθεί από τον βρετανικό στρατό να πολεμήσει απόψε, θα πολεμούσε απόψε», είπε χαρακτηριστικά ο Ρομπ Μάγκουαν, ο αναπληρωτής αρχηγός του βρετανικού επιτελείου άμυνας, στην επιτροπή άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων. «Δεν νομίζω ότι κανείς σε αυτό το δωμάτιο θα έπρεπε να έχει ψευδαίσθηση ότι αν οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ανατολική Ευρώπη απόψε, τότε θα τους συναντούσαμε σε αυτόν τον αγώνα».

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς οι βουλευτές ρώτησαν τον Μάγκουαν την Πέμπτη πόσες βρετανικές ταξιαρχίες θα μπορούσαν να φτάσουν στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ σε περίπτωση μεγάλης κλιμάκωσης από τη Ρωσία.

"Η Βρετανία δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω των Storm Shadow"

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε πως η χώρα του δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, απορρίπτοντας στην ουσία τον ισχυρισμό του πρέσβη της Ρωσίας στο Λονδίνο πως πλέον οι Βρετανοί είναι «ευθέως αναμεμειγμένοι» στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά από τη χρήση πυραύλων Storm Shadow από το Κίεβο για πλήγματα εντός ρωσικής επικράτειας.

Ερωτηθείς το μεσημέρι από το BBC Radio Bristol αν η Βρετανία είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο σερ Κιρ απάντησε: «Όχι, δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά η Ουκρανία σίγουρα είναι, διότι η Ουκρανία έχει υποστεί εισβολή από τη Ρωσία και αυτός ο πόλεμος εκτυλίσσεται πλέον εδώ και πάνω από χίλιες ημέρες. Είναι χίλιες ημέρες επιθετικότητας από τη Ρωσία και χίλιες ημέρες θυσίας για την Ουκρανία και για αυτό λέμε συνεχώς ότι στεκόμαστε πλάι στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Πούτιν να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

