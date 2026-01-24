Η Universal και η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) ετοιμάζονται να ζωντανέψουν ξανά τον θρύλο της Τζέσικα Φλέτσερ (Jessica Fletcher - μια συνταξιούχου δασκάλας που εξελίχθηκε σε δαιμόνια συγγραφέα μυστηρίου στην εμβληματική σειράς μυστηρίου «Murder, She Wrote» («Η Συγγραφέας Ντετέκτιβ»).

Η σειρά με την θρυλική Άντζελα Λάνσμπερι προβλήθηκε από το 1984 έως το 1996, συγκεντρώνοντας συνολικά 41 υποψηφιότητες για Bραβεία Emmy. Ήταν ένα από τα μακροβιότερα και πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία της τηλεόρασης και παραμένει «μυστήριο» το γιατί δεν κέρδισε ποτέ Emmy.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, ο σκηνοθέτης του «Pitch Perfect», Τζέισον Μουρ (Jason Moore), έχει αναλάβει τα ηνία της κινηματογραφικής μεταφοράς της εμβληματικής σειράς μυστηρίου.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που ταυτίστηκε άρρηκτα με την θρυλική Άντζελα Λάνσμπερι (Angela Lansbury), θα βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ, Τζέιμι Λι Κέρτις.





Πηγή: skai.gr

