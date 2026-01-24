Αντετοκούνμπο: Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός

Σοκ και έντονο προβληματισμό προκάλεσε στο στρατόπεδο των Μπακς η αναγκαστική αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το παιχνίδι με τους Νάγκετς, σε μια αναμέτρηση όπου τα «ελάφια» άγγιξαν τη μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά γνώρισαν την ήττα με 102-100.

Το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε άμεσα σε δεύτερη μοίρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αποκλειστικά στην κατάσταση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, αποκαλύπτοντας ότι θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και εκφράζοντας φόβους για νέο διάστημα απουσίας. «Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο ίδιος τραυματισμός τον είχε κρατήσει εκτός από τις 3 έως τις 26 Δεκεμβρίου, περίοδος κατά την οποία οι Μπακς μέτρησαν μόλις δύο νίκες σε οκτώ αγώνες.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός αφορά τη γάμπα και εξήγησε την απόφασή του να τον αποσύρει, παρά την επιθυμία του παίκτη να συνεχίσει. Όπως δήλωσε, ο Γιάννης έδειχνε να προστατεύει το πόδι του σε μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, με τον ίδιο να μην είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που έβλεπε. «Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Σε εκείνη τη φάση προσπάθησε να τρέξει και είχα δει αρκετά. Δεν τον ρώτησα, απλώς τον έβγαλα. Ήθελε να ξαναμπεί, αλλά αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο “όχι”», τόνισε.

Πλέον, οι Μπακς περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής, με την ανησυχία να είναι έντονη για ένα ενδεχόμενο νέο μεγάλο διάστημα απουσίας του ηγέτη τους, σε μια σεζόν όπου το Μιλγουόκι ήδη παλεύει με αστάθεια και αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα.

