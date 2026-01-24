Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγιναν ξανά οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν αφότου οι διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις συζητήσεις στο Αμπού Ντάμπι, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συνομιλιών το Σάββατο.

Σχεδόν 6.000 κτίρια στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, έμειναν χωρίς θέρμανση μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία στο Κίεβο ήταν στους -12 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο το πρωί.

Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή Τσερνίχιβ της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η περιφερειακή εταιρεία ενέργειας Chernihivoblenergo, προσθέτοντας ότι μια σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση υπέστη ζημιές κοντά στην πόλη Νίζιν.

Στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγιναν ξανά οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, η πρωτεύουσα Κίεβο και το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε νωρ΄τιερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)» σε τουλάχιστον τρεις περιοχές, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τοποθεσίες, προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι τόσο μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και πύραυλοι είχαν αναπτυχθεί στην επίθεση στην πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες εκατέρωθεν του ποταμού Δνίπρο στην πρωτεύουσα και δύο τραυματίες, οι οποίοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Το Κίεβο είχε υποστεί δύο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Πρωτοχρονιά, οι οποίες προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε εκατοντάδες κτίρια κατοικιών. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούσαν να εργάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Στο Χάρκοβο, έναν συχνό ρωσικό στόχο, 30 χλμ. από τα σύνορα, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε αρκετές περιοχές, τραυματίζοντας 11 άτομα. Γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι drones έπληξαν έναν κοιτώνα για εκτοπισμένους, ένα νοσοκομείο και ένα μαιευτήριο.

Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν αφότου οι διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στην επίτευξη μιας λύσης στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι «η ρωσική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές δείχνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις στις προμήθειες αεράμυνας και ότι οι συμφωνίες για την αεράμυνα που συμφωνήθηκαν με τον Τραμπ στο Νταβός πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως».

Παράλληλα, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Άντρι Σιμπίχα δήλωσε ότι «ο Πούτιν διέταξε κυνικά μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ενώ οι αντιπροσωπευτικές αποστολές συνεδριάζουν στο Αμπού Ντάμπι».

Οι συζητήσεις στο Αμπού Ντάμπι έρχονται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας δήλωσαν νωρίτερα ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στο σχέδιο των 20 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια και έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρμους στο Νταβός, ενώ οι Αμερικανοί εκπρόσωποι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ ταξίδεψαν στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν μεταβούν στο Αμπού Ντάμπι.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας στα ΗΑΕ ηγείται ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας.

Το Κίεβο και η Μόσχα παραμένουν σε αδιέξοδο σε βασικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Πούτιν για τμήματα της Ουκρανίας που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου στο ανατολικό έδαφος των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ του Ντονμπάς.

Το Κρεμλίνο κατέστησε σαφές μετά τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ ότι το «εδαφικό ζήτημα» παραμένει άλυτο, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν η συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι θα αποφέρει κάποια πρόοδο.

Δεν υπάρχει «καμία ελπίδα για επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας» στον πόλεμο έως ότου γίνουν αποδεκτές οι απαιτήσεις της Ρωσίας για εδάφη στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, σε ηχογράφηση που δημοσιεύτηκε στο Telegram νωρίς την Παρασκευή.

Η Ρωσία επιμένει να εξασφαλίσει τις λεγόμενες «συμφωνίες του Άνκορατζ», οι οποίες επιτεύχθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής του Πούτιν με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα. Αυτό όμως θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρο το Ντονέτσκ, ενώ οι μάχες θα πάγωναν κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών επαφής στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία απορρίπτει τα αιτήματα για απόσυρση των δυνάμεών της από τις βαριά οχυρωμένες περιοχές του Ντονέτσκ. Οι προτάσεις των ΗΠΑ περιλαμβάνουν τη μετατροπή της περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη ή ελεύθερη οικονομική ζώνη υπό ειδική διοίκηση.

Αργά την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω Telegram ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις συζητήσεις στο Αμπού Ντάμπι, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συνομιλιών το Σάββατο. Ενώ η Ουκρανία θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και να επιτύχει πλήρη ασφάλεια, είπε, η πρόοδος θα απαιτήσει παρόμοια προθυμία και από τη ρωσική πλευρά.

