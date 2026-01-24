Λογαριασμός
Επεισόδιο στα ΕΛΤΑ Βριλησσίων - Άνδρας παρέσυρε εργαζόμενη με το αυτοκίνητό του

Επεισόδιο με τραυματισμό μιας γυναίκας σημειώθηκε έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια - Ένας άνδρας είχε διαφωνία για ένα δέμα με μια υπάλληλο

Περιπολικό

Επεισόδιο με τραυματισμό μιας γυναίκας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας είχε διαφωνία για ένα δέμα με μια υπάλληλο του υποκαταστήματος, η οποία κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο, επί της οδού Αναπαύσεως. 

Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: Καθημερινή

